Segundo as informações da investigação, denominada Operação Slim, o grupo é acusado de manipular o princípio ativo do Mounjaro sem autorização, sem pagamento de patente e em desacordo com normas sanitárias. A Polícia Federal afirma que o médico divulgava e vendia o produto e o tratamento em plataformas digitais como se a atividade estivesse regularizada.

A Polícia Federal investiga o médico Gabriel Almeida, que possui cerca de 750 mil seguidores nas redes sociais, por suspeita de participação em um grupo acusado de produzir de forma ilegal o medicamento para emagrecimento Mounjaro. Almeida nasceu na Bahia e mantém um consultório no Jardim Europa, em São Paulo. Ele também atua como palestrante e escritor, com livros publicados sobre emagrecimento.

Os investigadores informam que o material comercializado não atendia a critérios de controle de qualidade, esterilidade ou rastreabilidade. A apuração teve início após denúncia da empresa detentora da patente do medicamento e durou cerca de um ano. A operação cumpre 24 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Posição da defesa de Gabriel Almeida

Em nota, a defesa de Gabriel Almeida afirma que o médico não fabrica, não manipula e não rotula medicamentos. Segundo os representantes, a acusação de participação na produção de substâncias é “tecnicamente impossível”, pois sua atuação se limita à medicina clínica e à docência.

A defesa declara que a relação do médico com a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, é de ordem científica e acadêmica, baseada em estudos internacionais. Informa ainda que Almeida utiliza seus canais de comunicação para discutir aspectos técnicos da substância, sem promover produtos irregulares.