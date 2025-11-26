O intervalo da virada entre quinta e sexta concentra o maior volume de ofertas, com picos notáveis às 22h, 23h e entre 0h e 1h. Nesses momentos, o desconto médio atingiu 36%.

Um levantamento da Promobit, comunidade de ofertas do grupo CASH3, identificou que o período de maior concentração de descontos na Black Friday de 2025 deve ocorrer entre as 22h de quinta-feira (27) e a 1h de sexta-feira (28). A análise baseou-se em dados de ofertas e percentuais de desconto registrados entre 2021 e 2024.

A Promobit reporta que sua plataforma recebe uma média de 3.200 ofertas na sexta-feira oficial da Black Friday, representando um aumento de 400% em relação à média dos meses regulares.

Quinta e Sexta-feira: Além da madrugada, a tarde da sexta-feira também apresenta um volume significativo de promoções. Às 14h, a média é de 190 ofertas com 36% de desconto, enquanto às 15h são 201 ofertas, com desconto médio de 35%. O início da noite de quinta-feira, entre 18h e 21h, também registra aumento de ofertas, com um pico de 195 e desconto médio de 35%.

Domingo: Apesar do menor volume de ofertas (925), o domingo pós-Black Friday se destacou como o dia com o maior desconto médio, atingindo 37%.

