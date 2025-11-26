Um levantamento da Promobit, comunidade de ofertas do grupo CASH3, identificou que o período de maior concentração de descontos na Black Friday de 2025 deve ocorrer entre as 22h de quinta-feira (27) e a 1h de sexta-feira (28). A análise baseou-se em dados de ofertas e percentuais de desconto registrados entre 2021 e 2024.
O intervalo da virada entre quinta e sexta concentra o maior volume de ofertas, com picos notáveis às 22h, 23h e entre 0h e 1h. Nesses momentos, o desconto médio atingiu 36%.
Períodos de destaque
A Promobit reporta que sua plataforma recebe uma média de 3.200 ofertas na sexta-feira oficial da Black Friday, representando um aumento de 400% em relação à média dos meses regulares.
Quinta e Sexta-feira: Além da madrugada, a tarde da sexta-feira também apresenta um volume significativo de promoções. Às 14h, a média é de 190 ofertas com 36% de desconto, enquanto às 15h são 201 ofertas, com desconto médio de 35%. O início da noite de quinta-feira, entre 18h e 21h, também registra aumento de ofertas, com um pico de 195 e desconto médio de 35%.
Domingo: Apesar do menor volume de ofertas (925), o domingo pós-Black Friday se destacou como o dia com o maior desconto médio, atingindo 37%.
Cyber Monday
A segunda-feira pós-Black Friday, ou Cyber Monday, é tradicionalmente focada em produtos de tecnologia, como eletrônicos e itens de informática. A data superou o sábado e o domingo em volume de oportunidades de compra em 34%.
Melhor horário: 17h, com 119 ofertas em média e 35% de desconto.
Outros destaques: 15h (113 ofertas e 39% de desconto) e 20h, que concentra o maior desconto médio da segunda-feira: 43% em 61 ofertas.
Melhores horários por categoria
O estudo da Promobit detalhou os melhores horários para encontrar descontos significativos em categorias específicas durante a Black Friday.
- Games: O melhor momento para a categoria é na meia-noite de quinta-feira, com uma média de 20 ofertas e um desconto de pico de 66%.
- Roupas e Calçados Masculinos: A maior taxa de desconto aparece no início da noite de sexta-feira, das 18h às 19h, atingindo 56% em 16 ofertas em média.
- Smartphones: O horário que concentra o melhor desconto para smartphones é o período das 18h às 19h de quinta-feira, com uma média de 48% de redução no preço.
- Roupas e Calçados Femininos: O pico de desconto de 44% é registrado às 14h de quinta-feira, em uma média de 11 ofertas.
- Informática: O melhor horário em volume de ofertas é às 22h de quinta-feira, com 35 ofertas em média e um desconto de 34%.
- Eletrodomésticos: Entre 19h e 20h de quinta-feira, a categoria apresenta um desconto médio de 29%, com cerca de 12 ofertas disponíveis.
- Eletrônicos (Áudio e Vídeo): O desconto médio de pico, de 26%, ocorre às 22h de quinta-feira, com 21 ofertas em média.