A medida central da lei é a instituição de um limite de gastos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um encargo setorial financiado pelos consumidores. O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o teto da CDE freia o aumento dos subsídios, o que pode resultar em tarifas de energia mais justas para os cidadãos.

O setor elétrico brasileiro entra em uma nova fase regulatória. Sancionada pelo vice-presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a legislação estabelece novas diretrizes para operação, planejamento e atividades essenciais do sistema, como o armazenamento de energia e a comercialização de gás natural.

A CDE, criada em 2002 e gerida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), é um encargo destinado a subsidiar programas sociais (como o Luz para Todos), pagar indenizações de concessões e promover o carvão mineral. Seus recursos provêm de quotas fixadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), embutidas na tarifa de energia, e de repasses do Orçamento Geral da União (OGU).

Com a nova lei, a CDE passa a ter um limite de despesas repassadas aos consumidores, ou seja, o teto será o valor orçado para o ano de 2025, ajustado pela inflação.

Essa limitação aumenta a perspectiva de redução na tarifa de energia, embora o efeito dependa de variáveis adicionais, como fatores ambientais. A lei também ajusta os critérios de rateio do encargo, padronizando a distribuição do custo da CDE entre os diferentes níveis de tensão.