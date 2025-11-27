O novo decreto aprovado pelo papa Leão XIV recolocou o tema da poligamia no centro do debate global ao reafirmar que o casamento católico deve ser exclusivo e formado por apenas duas pessoas. O documento, divulgado nesta terça-feira (25), afirma que “um cônjuge é suficiente” e condena modelos relacionais múltiplos, considerados incompatíveis com a doutrina.

A orientação destaca que a união matrimonial precisa ser estável, íntima e impossível de ser compartilhada com terceiros. O Vaticano critica a poligamia — prática presente em diversas culturas — e também rejeita o poliamor, afirmando que a busca por múltiplas relações afetivas produz instabilidade e sofrimento.