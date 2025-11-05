O Vaticano divulgou nesta terça-feira (4) uma nova instrução doutrinária que orienta os fiéis católicos a não se referirem à Virgem Maria como “corredentora” da humanidade. O documento, aprovado pelo Papa Leão XIV, reforça que apenas Jesus Cristo é considerado o redentor do mundo.

Segundo o texto, o uso do título “corredentora” pode gerar interpretações equivocadas sobre a doutrina cristã. A instrução afirma que a expressão “cria confusão e desequilíbrio na compreensão das verdades da fé”.