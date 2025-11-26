Nos últimos anos, medicamentos originalmente desenvolvidos para tratar diabetes tipo 2 e obesidade tornaram-se populares por um uso que vai além da prescrição médica: ajudar a perder peso rapidamente. Entre os nomes mais conhecidos estão Ozempic e Mounjaro — e, com eles, a ideia de uma “caneta mágica” para emagrecer com agilidade.

Estes têm autorização da Anvisa e se mostram muito eficientes para emagrecer.

Essas drogas agem sobre receptores hormonais que regulam apetite e saciedade, diminuindo o desejo de comer e contribuindo para perda de peso ao longo do tempo. Para muitas pessoas, sobretudo fora do contexto de obesidade ou diabetes, elas parecem oferecer uma solução rápida — o que explica a crescente procura e visibilidade nas redes sociais e na mídia.

Alertas das autoridades de saúde e restrições no Brasil