Os bancos Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal seguem movimentando o mercado imobiliário nesta reta final de novembro com uma série de leilões que somam mais de 1,1 mil imóveis. As próximas rodadas acontecem nesta quinta-feira (27) e na segunda-feira (1º), com oportunidades residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais espalhadas pelo país.
Caixa oferece imóveis a partir de R$ 54 mil
A Caixa Econômica Federal abriu sua rodada inicial de vendas na terça-feira (25) e retorna com o último pregão na segunda-feira (1º). Ao todo, o banco colocou 580 imóveis no mercado, entre apartamentos, casas, terrenos e unidades comerciais, com descontos que podem chegar a 65%.
Os preços partem de R$ 54 mil e as oportunidades estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para o Sudeste, que reúne 295 lotes. Em seguida vêm o Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas. Para dar lances, é necessário cadastro no site da Globo Leilões e o envio dos documentos exigidos no edital.
Santander concluiu duas rodadas e mantém informações disponíveis nas plataformas
O Santander encerrou suas ofertas na segunda-feira (24), quando realizou dois leilões com centenas de imóveis residenciais e comerciais. Na primeira rodada, conduzida pelo portal Zuk, foram disponibilizadas 250 unidades com descontos que chegaram a 85% e possibilidade de financiamento em até 420 vezes.
No mesmo dia, a Biasi Leilões promoveu outra venda com 264 imóveis, incluindo casas, apartamentos e terrenos em diversos estados. Os lances partiram de R$ 23 mil, podendo ultrapassar R$ 3 milhões nas opções de maior porte. Embora os pregões já tenham ocorrido, os catálogos e detalhes das ofertas seguem disponíveis nos sites das leiloeiras.
Bradesco tem novos pregões nesta quinta (27)
O Bradesco abriu duas rodadas de vendas no dia 24, colocando no mercado imóveis residenciais, comerciais, terrenos e áreas rurais com descontos que chegaram a 47%. Pela manhã, foram ofertados três lotes em estados como São Paulo, Minas Gerais e Bahia, enquanto a rodada da tarde reuniu outros 19 imóveis espalhados por regiões como Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Casas, apartamentos e salas comerciais estiveram entre as principais oportunidades, com valores reduzidos em relação ao mercado tradicional.
A última etapa promovida pelo banco acontece nesta quinta-feira (27), com mais três lotes disponíveis em cidades como Salvador (BA), Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS). Os descontos chegam a 40%, dependendo do imóvel. Para participar, é necessário se cadastrar na plataforma Leilão VIP, onde também estão listadas as condições de pagamento, regras do edital e detalhes completos de cada unidade.
Interessados devem consultar previamente cada edital, onde constam regras de participação, prazos e demais condições de pagamento.