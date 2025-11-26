A internet não perdoa! E São Paulo não decepciona!
A baleia símbolo da Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo, virou meme nas redes sociais após ganhar uma decoração natalina. O formato “fálico” do monumento passou a ser motivo de piada. A ideia do enfeite foi de organizadores do Teatro B32 - que fica ao lado da escultura metálica.
Usuários rapidamente perceberam um teor cômico na imagem, sugerindo apelidos como “PirOrca” e “Moby Dick”. Um internauta chegou a escrever "estou na dúvida se é campanha de Natal ou contra DSTs".
O gorro na baleia faz parte de uma série de decorações que serão instaladas pelo teatro. Na praça onde o monumento se localiza, será também instalado um palco onde haverá apresentações de um coral e uma feira natalina.
A “Baleia B32”, como é conhecida, é feita em alumínio e tem cerca de 20 metros de comprimento e 15 metros de altura.
