A internet não perdoa! E São Paulo não decepciona!

A baleia símbolo da Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo, virou meme nas redes sociais após ganhar uma decoração natalina. O formato “fálico” do monumento passou a ser motivo de piada. A ideia do enfeite foi de organizadores do Teatro B32 - que fica ao lado da escultura metálica.

Usuários rapidamente perceberam um teor cômico na imagem, sugerindo apelidos como “PirOrca” e “Moby Dick”. Um internauta chegou a escrever "estou na dúvida se é campanha de Natal ou contra DSTs".