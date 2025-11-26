Um estudo da Universidade de Cambridge analisou exames cerebrais de quase quatro mil pessoas, de recém-nascidos a indivíduos de 90 anos, e identificou cinco fases marcadas no desenvolvimento e no envelhecimento do cérebro. As mudanças mais significativas ocorrem aos 9, 32, 66 e 83 anos. Os resultados foram publicados na revista Nature Communications.

Segundo os pesquisadores, a chamada adolescência neurológica tem início por volta dos 9 anos e se estende até o começo dos 30, período em que as redes neurais alcançam seu ponto máximo de eficiência. Após essa etapa, inicia-se a fase adulta, caracterizada por estabilidade nas conexões cerebrais e início de uma redução gradual na comunicação entre regiões. Em seguida, duas fases de envelhecimento alteram a forma como diferentes áreas do cérebro se relacionam.

Fases identificadas