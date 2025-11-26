O calendário do IPVA 2026 em São Paulo já está definido e chega com regras atualizadas para pagamento à vista, parcelado e para veículos novos. A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) manteve a lógica de vencimentos fixos por final de placa, mas agora detalha todos os prazos de janeiro a maio — o que facilita a organização financeira dos proprietários.

Além da cota única com desconto de 3%, válida apenas em janeiro, o contribuinte também pode optar pelo pagamento integral em fevereiro, sem abatimento. Para quem escolhe parcelar, o número de prestações varia conforme o valor do imposto, que é calculado com base no valor venal atualizado anualmente e nas alíquotas: 4% para carros, 2% para motos e ônibus, e 1,5% para caminhões.

Parcelamento: como funciona em 2026