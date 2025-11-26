O calendário do IPVA 2026 em São Paulo já está definido e chega com regras atualizadas para pagamento à vista, parcelado e para veículos novos. A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) manteve a lógica de vencimentos fixos por final de placa, mas agora detalha todos os prazos de janeiro a maio — o que facilita a organização financeira dos proprietários.
Além da cota única com desconto de 3%, válida apenas em janeiro, o contribuinte também pode optar pelo pagamento integral em fevereiro, sem abatimento. Para quem escolhe parcelar, o número de prestações varia conforme o valor do imposto, que é calculado com base no valor venal atualizado anualmente e nas alíquotas: 4% para carros, 2% para motos e ônibus, e 1,5% para caminhões.
Parcelamento: como funciona em 2026
A quantidade de parcelas é definida pelo valor total do imposto em UFESPs (R$ 37,02 cada):
- 5 parcelas (jan–mai): para impostos iguais ou superiores a 10 UFESPs (a partir de R$ 370,20);
- 4 parcelas (jan–abr): entre 8 e 10 UFESPs (de R$ 296,16 a R$ 333,18);
- 3 parcelas (jan–mar): entre 6 e 8 UFESPs (de R$ 222,12 a R$ 259,14).
Valores abaixo de 6 UFESPs não podem ser parcelados. Se o vencimento cair em fim de semana ou feriado, o pagamento pode ser feito no próximo dia útil.
Calendário completo do IPVA 2026 SP
Todos os finais de placa têm vencimentos fixados no mesmo dia de cada mês:
- Final 1 – 12/01, 12/02, 12/03, 12/04, 12/05
- Final 2 – 13/01, 13/02, 13/03, 13/04, 13/05
- Final 3 – 14/01, 14/02, 14/03, 14/04, 14/05
- Final 4 – 15/01, 15/02, 15/03, 15/04, 15/05
- Final 5 – 16/01, 16/02, 16/03, 16/04, 16/05
- Final 6 – 19/01, 19/02, 19/03, 19/04, 19/05
- Final 7 – 20/01, 20/02, 20/03, 20/04, 20/05
- Final 8 – 21/01, 21/02, 21/03, 21/04, 21/05
- Final 9 – 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05
- Final 0 – 23/01, 23/02, 23/03, 23/04, 23/05
Como pagar o IPVA
O pagamento pode ser feito:
- em caixas eletrônicos;
- via internet banking;
- utilizando o número do Renavam;
- ou diretamente via Pix, quando disponibilizado pelos bancos.
Veículos novos
Para carros recém-adquiridos, o IPVA 2026 terá desconto de 3% se o pagamento integral ocorrer até o 5º dia útil após a emissão da nota fiscal.
Quem preferir parcelar poderá dividir em até cinco vezes, desde que a primeira parcela seja paga em até 30 dias da emissão da NF.
Caminhões: calendário diferenciado
Proprietários de caminhões seguem regras específicas:
- Cota única sem desconto: até 22 de abril;
- Parcelado: até 5 vezes, sempre com vencimento no dia 20 de cada mês.
Isenções válidas para 2026
O estado de São Paulo mantém diversas categorias isentas do tributo. Entre elas:
- veículos com 20 anos ou mais de fabricação (até 2005);
- táxis de motoristas autônomos;
- veículos de pessoas com deficiência (PcDs);
- máquinas agrícolas;
- veículos diplomáticos;
- veículos de empresas de transporte coletivo;
- motos de até 50 cm³ e embarcações abaixo de 25 cv.
Além disso, o governo confirmou a isenção para veículos híbridos dentro dos critérios:
- motor elétrico com ao menos 40 kW,
- tensão mínima de 150 volts,
- valor do veículo de até R$ 250 mil.
A medida não inclui elétricos 100%, nem modelos a hidrogênio (ainda não vendidos no país).
Licenciamento 2026: pagamento antecipado
Quem quiser adiantar o licenciamento poderá fazê-lo somente após quitar o IPVA:
- 23 de janeiro, com desconto;
- 23 de fevereiro, sem desconto;
- ou seguindo o vencimento mensal das parcelas, sempre até o dia 23.