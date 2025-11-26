A segurança nas vias depende do conhecimento preciso e da aplicação das leis de trânsito por motoristas, ciclistas e pedestres. No entanto, interpretações incorretas das normas continuam a gerar dúvidas e a motivar comportamentos de risco.
- IPVA 2026: Veja as datas, valores e descontos para o próximo ano
- Você sabe qual é o radar 'campeão de multas' em Piracicaba? VEJA
- Ciclomotores sem registro e CNH pode dar multa em 2026; entenda
O esclarecimento de conceitos equivocados sobre as regras é fundamental para um trânsito responsável, conforme alertam especialistas e autoridades.
Mitos sobre as leis de trânsito
Estacionamento em vagas para PCD's
A crença de que é possível estacionar rapidamente em vagas reservadas a pessoas com deficiência sem consequências é equivocada. Essas vagas são de uso exclusivo e inegociável para quem possui o cartão de autorização específico, independentemente do tempo de permanência.
A parada não autorizada configura infração de trânsito, que pode resultar em multas e acúmulo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), reforçando a importância do respeito à acessibilidade.
Uso do celular no viva-voz
A utilização do celular no modo viva-voz ao dirigir ainda gera incertezas. Autoridades de trânsito orientam que qualquer distração ao volante compromete a atenção e aumenta o risco de acidentes.
Acionar chamadas, mesmo utilizando o viva-voz, ou manusear o dispositivo desvia o foco das condições da via. A recomendação é evitar o uso do celular enquanto se conduz um veículo.
Sinal amarelo
Muitos condutores interpretam o sinal amarelo como um incentivo para acelerar antes que o farol feche. A regra correta, no entanto, é que o sinal amarelo serve como aviso para reduzir a velocidade e iniciar a parada, desde que essa manobra possa ser realizada com segurança. Essa interpretação minimiza colisões em cruzamentos e evita surpreender outros motoristas.
Parada na faixa de pedestres
A prática de parar ou estacionar sobre a faixa de pedestres é uma infração que compromete a circulação e a segurança. Essa atitude é particularmente prejudicial em horários de pico, contribuindo para:
- Dificuldade na travessia de pedestres, incluindo aqueles com mobilidade reduzida.
- Aumento do congestionamento urbano.
- Sanções ao condutor, como multas e pontos na CNH.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Limite de Velocidade
O respeito à velocidade máxima estabelecida nas vias não é opcional. Tais limites são definidos por meio de análises técnicas para garantir a segurança de todos os usuários.
O desrespeito ao limite pode acarretar consequências legais severas, incluindo multas, pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir e, em situações extremas, processos criminais.
Para promover um trânsito mais seguro, é essencial desmistificar informações incorretas. Buscar atualização constante sobre as normas, consultar fontes oficiais e participar de cursos de reciclagem são atitudes recomendadas para motoristas e pedestres.