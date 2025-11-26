A segurança nas vias depende do conhecimento preciso e da aplicação das leis de trânsito por motoristas, ciclistas e pedestres. No entanto, interpretações incorretas das normas continuam a gerar dúvidas e a motivar comportamentos de risco.

O esclarecimento de conceitos equivocados sobre as regras é fundamental para um trânsito responsável, conforme alertam especialistas e autoridades.

Mitos sobre as leis de trânsito