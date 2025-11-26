O infarto, evento agudo que exige resposta médica imediata, manifesta-se de maneiras distintas entre homens e mulheres, o que frequentemente resulta em diagnósticos tardios para o público feminino. Enquanto a dor intensa no peito com irradiação para o braço esquerdo é o sinal clássico em homens, as mulheres tendem a apresentar sintomas mais sutis e inespecíficos, segundo especialistas.

Um estudo de 2018 publicado na revista "Circulation", da American Heart Association, indicou que 62% das mulheres participantes relataram três ou mais sintomas associados ao infarto, mesmo sem a presença de dor torácica, uma porcentagem superior aos 55% observados nos homens.