O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta terça-feira (25/11) o trânsito em julgado das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo 1 da investigação sobre tentativa de ruptura da ordem institucional. Com a decisão, não há possibilidade de novos recursos.

O processo também foi encerrado para o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e para o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Em certidão publicada pela Corte, foi registrado que os acórdãos divulgados em 18 de novembro de 2025 tiveram o trânsito em julgado reconhecido em 25 de novembro.