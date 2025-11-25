25 de novembro de 2025
VIRALIZOU

VÍDEO: abertura de 'Os Simpsons' ao estilo piracicabano viraliza

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O criador da página Piracicaba da Depressão, Luca Rodrigues, ganhou destaque nas redes sociais nesta terça-feira (25), após produzir um vídeo que recria cenas de Piracicaba no estilo da animação "Os Simpsons".

O conteúdo, caracterizado pela originalidade, ambienta cenários conhecidos do município na estética do desenho animado. Entre os pontos emblemáticos da cidade recriados por Rodrigues estão a Rua do Porto, o Museu da Água e a Praça Central, além de outros locais que compõem o cotidiano dos piracicabanos.

O vídeo rapidamente ganhou destaque na internet, acumulando um alto número de compartilhamentos e comentários por representar Piracicaba de forma criativa e divertida. Até o momento da publicação desta matéria, o reels contou mais de 223 mil visualizações, 14 mil curtidas e 500 comentários.

