O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de "grande perigo" devido à previsão de tempestades intensas abrangendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, com validade até as 8 horas da manhã desta terça-feira, 25 de novembro.
O aviso meteorológico indica a possibilidade de chuvas com volume superior a 100 milímetros, ventos que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo. As condições climáticas apresentam risco de danos estruturais, interrupção no fornecimento de energia, perdas em plantações, queda de árvores, alagamentos e impactos no setor de transporte rodoviário.
O Inmet informou que a tempestade atingiu a região no início da tarde e a previsão é que o alerta seja encerrado no período da manhã de amanhã, quarta-feira.
Recomendações de Segurança
Em situações de risco, a Defesa Civil recomenda à população buscar abrigo seguro, evitar áreas abertas, e providenciar o desligamento de aparelhos elétricos e do quadro geral de energia. Em casos de enxurrada, a orientação é acondicionar documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Para informações e emergências, os contatos são a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Previsão em Piracicaba
Segundo o INMET na cidade, a terça-feira (25), terá predominância de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, especialmente durante manhã e tarde. A temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima de 28°C, com umidade variando entre 40% e 100%. O vento soprará fraco, de Sul-Sudeste (S-SE). A nebulosidade deve diminuir à noite.
Para a quarta-feira (26), o céu estará encoberto pela manhã, mas clareia significativamente à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 13°C (mínima) e 27°C (máxima).
A partir de quinta-feira (27), a previsão é de retorno do tempo firme com aumento gradual das máximas:
• Quinta-feira: Poucas nuvens, máxima de 30°C.
• Sexta-feira: Poucas nuvens, máxima de 31°C, com umidade mínima de 30%
• Sábado: Céu nublado, máxima de 32°C, com a umidade mínima caindo para 25%.
A tendência é que os ventos e temperaturas se normalizem ao longo da semana.