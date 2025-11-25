A solenidade foi realizada na noite de ontem (24), com a honraria entregue pelo deputado Alex Madureira
O bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A outorga foi realizada na Câmara Municipal de Piracicaba e a horaria foi proposta pelo deputado estadual Alex de Madureira (PL). Representantes eclesiais, líderes políticos e amigos preencheram todas as poltronas do salão nobre da Casa de Leis, Helly de Campos Melges, em sua homenagem.
O Colar de Honra ao Mérito Legislativo é a mais alta honraria concedida em São Paulo. A distinção é um reconhecimento público pelas atividades que contribuem para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado. A sua criação reflete a importância de valorizar ações que inspiram e transformam a vida de outras pessoas.
Em seu discurso, Dom Devair enfatizou sua visão prática com citações bíblicas que se materializam na ajuda ao próximo e foi sintetizada pela expressão “Dai pão a quem tem fome”. Segundo ele, a palavra de Deus é prática, não é teórica, e o trabalho da Diocese de ajuda ao próximo ganha eficiência porque é feito em sintonia com a comunidade e que nenhuma missão se cumpre sozinha.
“Eu recebo esta homenagem com muita alegria, mas sobretudo reconhecendo que este mérito não é exclusivo meu. Junto comigo temos tantos padres, tantos diáconos, tantos leigos que no dia a dia executam diversas tarefas. A ação caritativa da igreja está sempre muito presente. Portanto, é o reconhecimento do trabalho da igreja como instituição, da sua ação social e presença na sociedade. Compartilho essa honraria com o Exército de Formiguinhas, os vicentinos e tantas outras entidades das nossas paróquias, que fazem esses trabalhos sociais de forma muito bonita. Ofereço, assim, esse reconhecimento a tantos homens e mulheres que fazem esse trabalho comigo, testemunhando Cristo na igreja e na sociedade. Este colar é um novo chamado à continuidade a tudo o que temos feito”.
Para o deputado Alex Madureira, a honraria se justifica devido à brilhante trajetória de Dom Devair. “Ele é um verdadeiro exemplo de dedicação, fé e, acima de tudo, serviço ao próximo. Ele é uma liderança fundamental, não apenas para os fiéis, mas para toda a sociedade, unindo pessoas e instituições em prol de causas nobres. Conceder o Colar de Honra ao Mérito da Alesp a ele é o reconhecimento legítimo de São Paulo à sua inestimável contribuição social e espiritual em nossa região”, afirmou.
A realização da cerimônia no Legislativo municipal contou com apoio do gabinete do vereador Pedro Kawai.