O Colar de Honra ao Mérito Legislativo é a mais alta honraria concedida em São Paulo. A distinção é um reconhecimento público pelas atividades que contribuem para o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado. A sua criação reflete a importância de valorizar ações que inspiram e transformam a vida de outras pessoas.

A solenidade foi realizada na noite de ontem (24), com a honraria entregue pelo deputado Alex Madureira O bispo diocesano Dom Devair Araújo da Fonseca recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A outorga foi realizada na Câmara Municipal de Piracicaba e a horaria foi proposta pelo deputado estadual Alex de Madureira (PL). Representantes eclesiais, líderes políticos e amigos preencheram todas as poltronas do salão nobre da Casa de Leis, Helly de Campos Melges, em sua homenagem.

Em seu discurso, Dom Devair enfatizou sua visão prática com citações bíblicas que se materializam na ajuda ao próximo e foi sintetizada pela expressão “Dai pão a quem tem fome”. Segundo ele, a palavra de Deus é prática, não é teórica, e o trabalho da Diocese de ajuda ao próximo ganha eficiência porque é feito em sintonia com a comunidade e que nenhuma missão se cumpre sozinha.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

“Eu recebo esta homenagem com muita alegria, mas sobretudo reconhecendo que este mérito não é exclusivo meu. Junto comigo temos tantos padres, tantos diáconos, tantos leigos que no dia a dia executam diversas tarefas. A ação caritativa da igreja está sempre muito presente. Portanto, é o reconhecimento do trabalho da igreja como instituição, da sua ação social e presença na sociedade. Compartilho essa honraria com o Exército de Formiguinhas, os vicentinos e tantas outras entidades das nossas paróquias, que fazem esses trabalhos sociais de forma muito bonita. Ofereço, assim, esse reconhecimento a tantos homens e mulheres que fazem esse trabalho comigo, testemunhando Cristo na igreja e na sociedade. Este colar é um novo chamado à continuidade a tudo o que temos feito”.

Para o deputado Alex Madureira, a honraria se justifica devido à brilhante trajetória de Dom Devair. “Ele é um verdadeiro exemplo de dedicação, fé e, acima de tudo, serviço ao próximo. Ele é uma liderança fundamental, não apenas para os fiéis, mas para toda a sociedade, unindo pessoas e instituições em prol de causas nobres. Conceder o Colar de Honra ao Mérito da Alesp a ele é o reconhecimento legítimo de São Paulo à sua inestimável contribuição social e espiritual em nossa região”, afirmou.