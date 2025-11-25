A Escola Municipal de Educação Maria Benedicta Pereira Penezzi, de Piracicaba, é uma das finalistas do prêmio Sua Gota Faz a Diferença 2025, promovido pelo Consórcio PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) por meio do Projeto Gota d'Água. O projeto selecionado, intitulado "Tata e o Mistério do Lago Sujo", integra a lista de Destaques do Ano, que reúne 18 iniciativas.

O trabalho da escola foi desenvolvido com 25 alunos do Jardim II e focou na qualidade da água do lago da unidade escolar, realizando ações de conscientização ambiental com toda a turma. O projeto piracicabano está concorrendo na Categoria E da 9ª edição do Prêmio Ação pela Água, também promovido pelo Consórcio PCJ.