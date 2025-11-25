A Escola Municipal de Educação Maria Benedicta Pereira Penezzi, de Piracicaba, é uma das finalistas do prêmio Sua Gota Faz a Diferença 2025, promovido pelo Consórcio PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) por meio do Projeto Gota d'Água. O projeto selecionado, intitulado "Tata e o Mistério do Lago Sujo", integra a lista de Destaques do Ano, que reúne 18 iniciativas.
O trabalho da escola foi desenvolvido com 25 alunos do Jardim II e focou na qualidade da água do lago da unidade escolar, realizando ações de conscientização ambiental com toda a turma. O projeto piracicabano está concorrendo na Categoria E da 9ª edição do Prêmio Ação pela Água, também promovido pelo Consórcio PCJ.
A comissão julgadora, composta por especialistas da área ambiental, analisou mais de 200 projetos inscritos por 70 escolas participantes. Todos os trabalhos foram desenvolvidos a partir do tema central das capacitações de 2025: "Água: Guardiã da Biodiversidade".
Na categoria Infantil e Fundamental I, a unidade de Piracicaba compete ao lado de outras duas escolas da região:
- Tata e o Mistério do Lago Sujo – Escola Maria Benedicta Pereira Penezzi (Piracicaba)
- O segredo do Rio Azul – EMEB Paulo Azenha (Nova Odessa)
- Água: Guardiã da Biodiversidade – Rede Municipal de Rio Claro (Rio Claro)
A cerimônia de entrega dos certificados aos Destaques e o anúncio dos projetos vencedores ocorrerão no dia 28 de novembro durante o Seminário de Avaliação do Gota d'Água, que será realizado no Jardim Botânico Plantarum, em Nova Odessa.
Neste ano, os finalistas receberão kits de materiais ou cursos online. Os vencedores serão premiados com um "troféu vivo", que simboliza um ecossistema e sua biodiversidade, em alinhamento com o tema de 2025. O prêmio é parte do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ, que desde 1994 promove ações formativas e de conscientização sobre conservação dos recursos hídricos e preservação ambiental. O programa mobiliza anualmente cerca 150 mil pessoas nos municípios das Bacias do PCJ.