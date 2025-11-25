Uma das recomendações é acompanhar os preços nas semanas que antecedem o evento. De acordo com a coordenadora do Procon, Lúcia D'Ávila, esse monitoramento ajuda a confirmar se os descontos são autênticos. “É fundamental comparar valores e priorizar lojas confiáveis. No ambiente virtual, verificar se o site começa com ‘https://’ e se exibe o cadeado de segurança evita riscos desnecessários”, orienta.

Com a chegada da Black Friday, marcada oficialmente para o dia 28 de novembro, o Procon Piracicaba reforça uma série de orientações para que os consumidores aproveitem as ofertas sem cair em golpes ou promoções enganosas. O órgão destaca que, apesar das grandes campanhas de desconto, somente quem pesquisa e planeja consegue identificar oportunidades reais.

O órgão alerta ainda para a grande circulação de links falsos enviados por e-mail, SMS ou redes sociais. Esses endereços podem direcionar o consumidor a páginas fraudulentas criadas para roubar informações pessoais e dados bancários. Para compras online, o Procon recomenda evitar redes públicas de Wi-Fi e manter o antivírus atualizado.

Outro ponto destacado é o planejamento financeiro. Lúcia reforça que o consumidor deve montar uma lista de prioridades e estabelecer um limite de gastos. “A Black Friday pode incentivar compras por impulso. Por isso, avaliar se o produto cabe no orçamento — especialmente em parcelamentos — é fundamental para evitar endividamento”, pontua.

Guardar registros da compra, como prints com valor, data, link e condições de pagamento, também é essencial para prevenir problemas futuros. A reputação da loja, o custo do frete e o prazo de entrega devem ser observados antes da finalização da compra.