Estudantes da 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Pedro Moraes Cavalcanti, em Piracicaba, desenvolveram um projeto que reinventa o clássico jogo Banco Imobiliário. A atividade, que envolveu jovens de 16 e 17 anos, resultou na criação de versões temáticas e interdisciplinares do jogo, que serão apresentadas na Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo e em outras escolas da cidade.
- Caravana da Coca-Cola passa por Piracicaba nesta terça (18)
- Novo medicamento para visão pode dar fim aos óculos; entenda
- Alunos são premiados pelo Museu Prudente de Moraes e Fundo Social
Interdisciplinaridade e temáticas criativas
O projeto mobilizou uma equipe de professores para a orientação dos alunos: Leandro Mazo (Empreendedorismo e Biologia), Leandro Judica (História e Geografia), José Gustavo de Almeida (Filosofia e Sociologia) e Vitor Secamili (Educação Financeira e Matemática).
Os grupos de alunos demonstraram autonomia criativa ao selecionarem um tema de interesse para projetar seus próprios tabuleiros, cartas e regras. Foram desenvolvidas diversas versões do jogo, incluindo as temáticas Banco Imobiliário de Piracicaba, Rio de Janeiro, Harry Potter, Medieval e Socialismo.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A iniciativa teve o objetivo de estimular o pensamento crítico, o trabalho em equipe e a aplicação prática de conhecimentos de diferentes áreas, reforçando o foco da escola em metodologias ativas e no protagonismo juvenil.
Leandro Judica, um dos educadores responsáveis pelo projeto, comentou sobre o valor da atividade no desenvolvimento dos alunos: "Projetos como esse promovem um aprendizado mais significativo, pois conectam diferentes áreas do conhecimento de forma prática e criativa."
O professor destacou que, ao criarem os jogos, os jovens exercitaram habilidades essenciais como pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade, além de ampliar a visão de mundo ao lidar com temáticas de economia, sociedade e cultura. Mazo também expressou satisfação com a qualidade dos trabalhos. "A criatividade dos alunos superou as expectativas. Eles se apropriaram das temáticas com entusiasmo e apresentaram soluções muito bem elaboradas, tanto no conteúdo quanto no design dos jogos."
Judica também ressaltou a importância da matéria de Empreendedorismo e Educação Financeira na formação dos jovens. Segundo ele, disciplinas como essa são cruciais para o desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e visão de futuro, preparando os alunos para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade.