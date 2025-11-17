O projeto mobilizou uma equipe de professores para a orientação dos alunos: Leandro Mazo (Empreendedorismo e Biologia), Leandro Judica (História e Geografia), José Gustavo de Almeida (Filosofia e Sociologia) e Vitor Secamili (Educação Financeira e Matemática).

Estudantes da 2ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Pedro Moraes Cavalcanti, em Piracicaba, desenvolveram um projeto que reinventa o clássico jogo Banco Imobiliário. A atividade, que envolveu jovens de 16 e 17 anos, resultou na criação de versões temáticas e interdisciplinares do jogo, que serão apresentadas na Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo e em outras escolas da cidade.

Os grupos de alunos demonstraram autonomia criativa ao selecionarem um tema de interesse para projetar seus próprios tabuleiros, cartas e regras. Foram desenvolvidas diversas versões do jogo, incluindo as temáticas Banco Imobiliário de Piracicaba, Rio de Janeiro, Harry Potter, Medieval e Socialismo.

A iniciativa teve o objetivo de estimular o pensamento crítico, o trabalho em equipe e a aplicação prática de conhecimentos de diferentes áreas, reforçando o foco da escola em metodologias ativas e no protagonismo juvenil.

Leandro Judica, um dos educadores responsáveis pelo projeto, comentou sobre o valor da atividade no desenvolvimento dos alunos: "Projetos como esse promovem um aprendizado mais significativo, pois conectam diferentes áreas do conhecimento de forma prática e criativa."