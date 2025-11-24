O piloto Lurrique Ferrari morreu após um acidente ocorrido durante o “Hot Wheels Epic Show”, no Beto Carrero World, em Penha (SC), no domingo, 23. Durante a apresentação, ele bateu a cabeça em uma rampa utilizada nas manobras do espetáculo. A equipe de socorro iniciou o atendimento no local e providenciou o encaminhamento para uma unidade de saúde, mas o piloto não resistiu aos ferimentos.

Em comunicado oficial, o Beto Carrero World informou que a atração está suspensa nesta segunda-feira, 24. O parque também declarou que presta apoio à família do piloto e às equipes envolvidas na produção do show.