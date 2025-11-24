O Governo Federal inicia nesta segunda-feira, 24, a operação do programa “Gás do Povo”, que passa a garantir a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade. A primeira fase atende cerca de 1 milhão de famílias e substitui o modelo anterior, que funcionava por meio de repasses financeiros. A previsão é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026.

Nesta etapa inicial, o programa será aplicado nas capitais Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). O novo sistema estabelece distribuição direta por revendas credenciadas, com o objetivo de ampliar o controle e a rastreabilidade do benefício.