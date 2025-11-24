O projeto envolve a Agência das Bacias PCJ, produtores rurais, Prefeitura de Rio Claro, CATI e a empresa Oji Papéis Especiais, que apoia financeiramente e operacionalmente a primeira etapa. O foco inicial está na microbacia do Ribeirão Claro, responsável por cerca de 40% do abastecimento público de Rio Claro e principal afluente do Rio Corumbataí — que, por sua vez, fornece aproximadamente 80% da água consumida em Piracicaba.

Os Comitês PCJ iniciam, nesta sexta-feira (29), uma das maiores ações recentes de restauração ambiental da região. O Projeto Nascentes Rio Claro, que contempla intervenções em 129 propriedades rurais, dará seu primeiro passo com um plantio celebrativo na Fazenda Água Branca, em Rio Claro (SP). A iniciativa reforça compromissos alinhados às pautas da COP30, especialmente no que diz respeito à proteção de nascentes e biomas.

Ao todo, o projeto representa um investimento superior a R$ 1,1 milhão, com ações distribuídas em três microbacias que somam mais de 3,1 mil hectares. Só a primeira etapa, que abrange 36 propriedades, contempla 1.383 hectares, onde serão plantadas 6 mil mudas nativas inicialmente, parte de um total de 140 mil mudas previstas — área equivalente a 67 campos de futebol.

Para a Oji Papéis, a restauração no Ribeirão Claro simboliza responsabilidade e continuidade do compromisso ambiental da empresa instalada às margens do Rio Piracicaba. “Somente a união entre empresas, poder público, organizações e produtores rurais gera impacto real e duradouro”, afirmou o presidente Agostinho Monsserroco.

Segundo o diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, a restauração florestal é uma das estratégias mais eficazes para garantir segurança hídrica futura. O projeto deve reduzir assoreamento, ampliar a proteção das nascentes e melhorar a qualidade e a disponibilidade de água em toda a região.