24 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
PERTO DE PIRACICABA

Projeto ambiental PCJ inicia plantio em 129 áreas na região; VEJA

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Plantio em Limeira (SP) é também promovido pela Agência das Bacias PCJ.
Plantio em Limeira (SP) é também promovido pela Agência das Bacias PCJ.

Os Comitês PCJ iniciam, nesta sexta-feira (29), uma das maiores ações recentes de restauração ambiental da região. O Projeto Nascentes Rio Claro, que contempla intervenções em 129 propriedades rurais, dará seu primeiro passo com um plantio celebrativo na Fazenda Água Branca, em Rio Claro (SP). A iniciativa reforça compromissos alinhados às pautas da COP30, especialmente no que diz respeito à proteção de nascentes e biomas.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O projeto envolve a Agência das Bacias PCJ, produtores rurais, Prefeitura de Rio Claro, CATI e a empresa Oji Papéis Especiais, que apoia financeiramente e operacionalmente a primeira etapa. O foco inicial está na microbacia do Ribeirão Claro, responsável por cerca de 40% do abastecimento público de Rio Claro e principal afluente do Rio Corumbataí — que, por sua vez, fornece aproximadamente 80% da água consumida em Piracicaba.

Ao todo, o projeto representa um investimento superior a R$ 1,1 milhão, com ações distribuídas em três microbacias que somam mais de 3,1 mil hectares. Só a primeira etapa, que abrange 36 propriedades, contempla 1.383 hectares, onde serão plantadas 6 mil mudas nativas inicialmente, parte de um total de 140 mil mudas previstas — área equivalente a 67 campos de futebol.

Para a Oji Papéis, a restauração no Ribeirão Claro simboliza responsabilidade e continuidade do compromisso ambiental da empresa instalada às margens do Rio Piracicaba. “Somente a união entre empresas, poder público, organizações e produtores rurais gera impacto real e duradouro”, afirmou o presidente Agostinho Monsserroco.

Segundo o diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ, Sergio Razera, a restauração florestal é uma das estratégias mais eficazes para garantir segurança hídrica futura. O projeto deve reduzir assoreamento, ampliar a proteção das nascentes e melhorar a qualidade e a disponibilidade de água em toda a região.

A ação integra os Projetos Integrais de Propriedades (PIPs), que identificam necessidades ambientais em áreas estratégicas para abastecimento público — desde conservação do solo até saneamento rural, orientando intervenções de longo prazo para proteção hídrica.

O plantio celebrativo será às 9h, na Fazenda Água Branca, no bairro rural Ajapi, em Rio Claro.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários