JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
SUPEROU NY

Rua brasileira é eleita a mais legal do mundo; saiba onde fica

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Freepik
A revista britânica Time Out publicou o ranking na última quarta-feira (19)
A Rua do Senado, localizada no Centro do Rio de Janeiro, foi classificada como a rua mais "cool" (legal) do mundo em 2025, conforme o ranking divulgado pela revista britânica Time Out na última quarta-feira (19). A via superou regiões em países como Japão, Portugal, Alemanha e Estados Unidos.

A publicação destacou que a Rua do Senado, situada na região da Lapa, apresenta uma combinação de elementos. O texto da revista menciona a presença de casas históricas e bares tradicionais, convivendo com novos espaços que, segundo a publicação, "trazem uma energia renovada para o local".

A Time Out ressaltou o clima de festa, a cultura do samba e o funcionamento das lojas de portas abertas na Rua do Senado. A coexistência entre elementos históricos e contemporâneos foi outro fator considerado relevante para a classificação.

A metodologia de levantamento da revista valoriza critérios como gastronomia, cultura e diversão, além de observar a atmosfera e o processo de revitalização das áreas. A lista posicionou a Rua Orange, em Osaka (Japão), e a Rua do Bonjardim, no Porto (Portugal), nas posições seguintes.

Em 2024, outra via carioca, a Rua Arnaldo Quintela, em Botafogo, havia figurado no 8º lugar do mesmo ranking.

Ranking das Primeiras Posições (Time Out 2025)

  1. Rua do Senado, Rio de Janeiro (Brasil)
  2. Orange Street, Osaka (Japão)
  3. Rua do Bonjardim, Porto (Portugal)
  4. Fanghua Street, Chengdu (China)
  5. Sherbrooke Street West, Montreal (Canadá)
  6. Montague Road, Brisbane (Austrália)
  7. Maybachufer, Berlim (Alemanha)
  8. Olympou Street, Tessalônica (Grécia)
  9. Orchard Street, Nova York (EUA)
  10. V?nh Khánh Street, Ho Chi Minh City (Vietnã)

