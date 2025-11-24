A Rua do Senado, localizada no Centro do Rio de Janeiro, foi classificada como a rua mais "cool" (legal) do mundo em 2025, conforme o ranking divulgado pela revista britânica Time Out na última quarta-feira (19). A via superou regiões em países como Japão, Portugal, Alemanha e Estados Unidos.

A publicação destacou que a Rua do Senado, situada na região da Lapa, apresenta uma combinação de elementos. O texto da revista menciona a presença de casas históricas e bares tradicionais, convivendo com novos espaços que, segundo a publicação, "trazem uma energia renovada para o local".