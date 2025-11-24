A Rua do Senado, localizada no Centro do Rio de Janeiro, foi classificada como a rua mais "cool" (legal) do mundo em 2025, conforme o ranking divulgado pela revista britânica Time Out na última quarta-feira (19). A via superou regiões em países como Japão, Portugal, Alemanha e Estados Unidos.
A publicação destacou que a Rua do Senado, situada na região da Lapa, apresenta uma combinação de elementos. O texto da revista menciona a presença de casas históricas e bares tradicionais, convivendo com novos espaços que, segundo a publicação, "trazem uma energia renovada para o local".
A Time Out ressaltou o clima de festa, a cultura do samba e o funcionamento das lojas de portas abertas na Rua do Senado. A coexistência entre elementos históricos e contemporâneos foi outro fator considerado relevante para a classificação.
A metodologia de levantamento da revista valoriza critérios como gastronomia, cultura e diversão, além de observar a atmosfera e o processo de revitalização das áreas. A lista posicionou a Rua Orange, em Osaka (Japão), e a Rua do Bonjardim, no Porto (Portugal), nas posições seguintes.
Em 2024, outra via carioca, a Rua Arnaldo Quintela, em Botafogo, havia figurado no 8º lugar do mesmo ranking.
Ranking das Primeiras Posições (Time Out 2025)
- Rua do Senado, Rio de Janeiro (Brasil)
- Orange Street, Osaka (Japão)
- Rua do Bonjardim, Porto (Portugal)
- Fanghua Street, Chengdu (China)
- Sherbrooke Street West, Montreal (Canadá)
- Montague Road, Brisbane (Austrália)
- Maybachufer, Berlim (Alemanha)
- Olympou Street, Tessalônica (Grécia)
- Orchard Street, Nova York (EUA)
- V?nh Khánh Street, Ho Chi Minh City (Vietnã)