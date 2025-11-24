O ponto central para definir o tom da íris é a quantidade de melanina presente nessa região. Altos níveis do pigmento resultam em olhos castanhos, predominantes em grande parte da população mundial, especialmente em países da África e da Ásia. Já tonalidades claras, como o azul, surgem quando a melanina é escassa — fenômeno que permite a dispersão da luz (efeito Tyndall), responsável pelo aspecto azul de algumas íris.

A cor dos olhos sempre chamou atenção – seja pela estética, pela diversidade de tons ou pelo simbolismo cultural que carrega. Embora pareça apenas uma característica visual, ela é resultado de processos complexos que envolvem genética, pigmentação e até fenômenos físicos ligados ao comportamento da luz.

Entre esses extremos, ficam os tons intermediários: os olhos verdes, considerados raros e presentes em cerca de 2% das pessoas no planeta, e os olhos avelã, conhecidos por mudar de aparência de acordo com a iluminação e o ambiente devido à distribuição irregular do pigmento.

Genética: por que filhos podem ter olhos de outra cor

Durante muito tempo se acreditou que um único gene determinava a cor dos olhos. Hoje, estudos mostram que esse processo é multifatorial, envolvendo diversos genes que interagem entre si. Isso explica por que pais de olhos claros podem ter filhos com olhos escuros — e vice-versa — reforçando a enorme variabilidade genética humana.

Essa diversidade também ajuda a compreender por que algumas cores são mais presentes em determinadas regiões, como os azuis no norte da Europa ou os verdes na região do Cáucaso.

Mudanças ao longo da vida: mito ou verdade?