Uma disputa aparentemente simples sobre galhos que ultrapassavam a divisa de dois imóveis acabou se transformando em um dos litígios de vizinhança mais caros do país. O conflito, iniciado há mais de 40 anos na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, consolidou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que ignorar ordens de poda pode resultar em multas milionárias — mesmo quando a árvore é antiga e faz parte da paisagem local.

A 3ª Turma do STJ confirmou a cobrança de R$ 10 milhões contra os herdeiros responsáveis pela vegetação. O valor é fruto de uma multa diária de R$ 10 mil acumulada ao longo de décadas de descumprimento de decisões judiciais. Para o tribunal, a quantia elevada não é excesso, mas consequência direta da resistência contínua em cumprir uma obrigação de fazer.

Por que a multa foi mantida