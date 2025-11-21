Segundo informações iniciais, vizinhos estranharam o silêncio no local e acionaram as autoridades. Quando equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar chegaram, se depararam com a cena: o corpo boiando próximo à margem do lago.

A tarde desta quinta-feira (20) terminou em clima de tristeza e apreensão no Gran Park Residencial, em Piracicaba. Um homem foi encontrado sem vida dentro do lago de uma residência particular, deixando moradores da região em choque e levantando uma série de perguntas sobre o que realmente aconteceu ali.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado, mas nada pôde ser feito. O óbito foi confirmado ainda no local.

O caso foi registrado como morte suspeita, sem indícios imediatos de crime, procedimento padrão quando as circunstâncias ainda não estão totalmente claras. Mesmo assim, a Polícia Civil investiga cada detalhe para entender se o homem sofreu um mal súbito, se caiu acidentalmente ou se outro fator pode ter contribuído para a tragédia.

A perícia esteve na propriedade para colher informações que possam apontar o que ocorreu nos minutos finais da vítima.