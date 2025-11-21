22 de novembro de 2025
EM PIRACICABA

Mulher é espancada, estrangulada e homem acaba preso em flagrante

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A Polícia Militar foi acionada para a grave ocorrência no Monte Feliz.
A Polícia Militar foi acionada para a grave ocorrência no Monte Feliz.

  Uma ocorrência grave de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (20), no bairro Monte Feliz, em Piracicaba. O caso aconteceu por volta das 20h50, na rua Francisco Peressin, e terminou com um homem de 32 anos preso em flagrante.

De acordo com o boletim policial, a equipe do Pelotão Charlie do 10º BPM/I — composta pelo cabo Lopes e soldado Guilherme — foi acionada via COPOM após denúncias de agressões dentro de uma residência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima abalada, relatando ter sido agredida com chutes, esganamento e ameaças, além de ter sido arremessada ao solo durante a discussão.

A mulher apresentava hematomas no tórax, mãos e pescoço, além de dores intensas na região do glúteo em decorrência das agressões. O acusado, de 32 anos, estava visivelmente embriagado quando foi abordado pela equipe.

As partes foram encaminhadas ao Pronto-Socorro, onde a vítima recebeu atendimento médico e foi liberada. Em seguida, todos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Piracicaba. Após a autoridade policial analisar os fatos e os ferimentos constatados, o agressor permaneceu preso em flagrante.

O caso foi registrado como violência doméstica. A Polícia Civil segue com as investigações, e a vítima foi orientada sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

