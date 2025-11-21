Uma ocorrência grave de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (20), no bairro Monte Feliz, em Piracicaba. O caso aconteceu por volta das 20h50, na rua Francisco Peressin, e terminou com um homem de 32 anos preso em flagrante.

De acordo com o boletim policial, a equipe do Pelotão Charlie do 10º BPM/I — composta pelo cabo Lopes e soldado Guilherme — foi acionada via COPOM após denúncias de agressões dentro de uma residência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima abalada, relatando ter sido agredida com chutes, esganamento e ameaças, além de ter sido arremessada ao solo durante a discussão.