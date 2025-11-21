Uma disputa improvável terminou em um processo de alto custo na Pensilvânia, nos Estados Unidos: duas mulheres gastaram cerca de 25 mil dólares — o equivalente a R$ 130 mil — para decidir quem ficaria com a guarda de um gato chamado Gary. O caso, que teve início em 2024, só foi concluído um ano depois, com a vitória de quem originalmente adquiriu o animal.
Tudo começou quando Jessica Yang, enfermeira anestesista que vivia um período de intensas viagens de trabalho, se mudou temporariamente de casa devido a uma grande reforma. A amiga e colega de apartamento, Nicole DeNardo, que atuava na área financeira e permanecia mais tempo em casa, se ofereceu para cuidar do gato durante a transição.
As duas haviam se conhecido em 2022 por meio de um grupo no Facebook para quem buscava novas moradias na Filadélfia. A convivência rapidamente evoluiu para uma amizade intensa: as jovens viajaram juntas, dividiram rotina e até fizeram tatuagens combinando.
O impasse surgiu quando, após semanas de cuidados provisórios, Nicole passou a se apresentar como tutora do gato. Ela mudou o nome do animal nos registros veterinários e incluiu o próprio nome no microchip. Quando Jessica pediu o retorno do felino, as duas não conseguiram chegar a um consenso.
Convencida de que não teria o animal de volta, Jessica decidiu recorrer à Justiça em dezembro de 2024. Nicole, porém, afirmou à imprensa local que encarou a disputa não como um conflito pessoal, mas como uma decisão sobre o bem-estar do gato.
Depois de um ano de audiências e debates, um juiz decidiu que Gary deveria permanecer com Jessica, já que ela era a responsável pela compra e posse inicial do animal, realizada em 2018.
A batalha judicial — movida por laudos, documentos e consultorias legais — transformou a convivência das antigas amigas em um caso de repercussão nacional sobre vínculos afetivos e direitos de tutela de animais de estimação.