Tudo começou quando Jessica Yang, enfermeira anestesista que vivia um período de intensas viagens de trabalho, se mudou temporariamente de casa devido a uma grande reforma. A amiga e colega de apartamento, Nicole DeNardo, que atuava na área financeira e permanecia mais tempo em casa, se ofereceu para cuidar do gato durante a transição.

Uma disputa improvável terminou em um processo de alto custo na Pensilvânia, nos Estados Unidos: duas mulheres gastaram cerca de 25 mil dólares — o equivalente a R$ 130 mil — para decidir quem ficaria com a guarda de um gato chamado Gary. O caso, que teve início em 2024, só foi concluído um ano depois, com a vitória de quem originalmente adquiriu o animal.

As duas haviam se conhecido em 2022 por meio de um grupo no Facebook para quem buscava novas moradias na Filadélfia. A convivência rapidamente evoluiu para uma amizade intensa: as jovens viajaram juntas, dividiram rotina e até fizeram tatuagens combinando.

O impasse surgiu quando, após semanas de cuidados provisórios, Nicole passou a se apresentar como tutora do gato. Ela mudou o nome do animal nos registros veterinários e incluiu o próprio nome no microchip. Quando Jessica pediu o retorno do felino, as duas não conseguiram chegar a um consenso.

Convencida de que não teria o animal de volta, Jessica decidiu recorrer à Justiça em dezembro de 2024. Nicole, porém, afirmou à imprensa local que encarou a disputa não como um conflito pessoal, mas como uma decisão sobre o bem-estar do gato.