Sem qualquer ajuda de pedestres, a idosa precisou reagir com os poucos recursos que tinha. Ela contou que acertou uma garrafa de água na cabeça de um dos animais e, em seguida, desferiu um chute no outro. A reação inesperada fez com que os cães recuassem e soltassem a vítima.

Uma mulher de 79 anos conseguiu escapar de um ataque violento de dois cães enquanto voltava da academia, no Distrito Federal, na manhã da última quinta-feira (19). Sozinha na rua, a aposentada — identificada como Maria Guiomar — foi surpreendida por um American Bully e um Dálmata, que a derrubaram e passaram a mordê-la nos braços e nas pernas.

Mesmo ferida e com dificuldade para se levantar, a aposentada relatou que os animais ainda tentaram avançar novamente, mas desistiram. Assim que conseguiu fugir do local, ela retornou à academia para pedir apoio. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros, e a mulher foi levada a um hospital particular, onde passou por um pequeno procedimento para fechar os ferimentos. Também sofreu um pico de pressão alta após o susto.

Pouco antes de deixar a área do ataque, uma mulher se apresentou como tutora dos cães. Segundo a vítima, a tutora — identificada apenas como Paula — afirmou que os animais haviam escapado do quintal e que nunca tinham apresentado comportamento agressivo.

O caso foi registrado e é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que apura possível lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animais.