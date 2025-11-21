Piracicaba registrou 939 casos de HIV/Aids entre 2015 e 2024, conforme dados da Vigilância Epidemiológica. A maioria dos diagnósticos envolve o sexo masculino, concentrando-se nas faixas etárias de adultos (40 a 59 anos) e adultos jovens (25 a 39 anos).
Para fortalecer as estratégias de prevenção e ampliar o diagnóstico em fase inicial, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, promove a intensificação de atividades entre 24 de novembro e 1º de dezembro. A iniciativa engloba as campanhas Dezembro Vermelho e Fique Sabendo 2025, com foco na importância da testagem e no combate à discriminação associada ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
A primeira atividade da campanha será realizada no dia 25/11 (terça-feira), no Centro Cívico, com horário das 8h às 15h.
As ações buscarão atingir públicos que não frequentam unidades de saúde regularmente. Por essa razão, a programação inclui locais como o Largo dos Pescadores em período noturno e o Parque Histórico Quilombo Corumbataí.
O “Fique Sabendo” é uma iniciativa coordenada pelo Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids (CRT-SP) da Secretaria de Estado da Saúde, realizada em colaboração com municípios paulistas, visando ampliar o acesso à testagem e incentivar o tratamento oportuno.
A coordenadora do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, Karina Corrêa Contiero, informou que as atividades em Piracicaba incluirão:
- Atividades educativas
- Testagem rápida
- Oferta de autotestes
- Distribuição de insumos de prevenção (preservativos e gel lubrificante)
- Orientações sobre PEP (profilaxia pós-exposição) e PrEP (profilaxia pré-exposição).
- O trabalho conta com a participação do Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas), da Organização da Sociedade Civil Caphiv, do Consultório na Rua e da Atenção Básica.
Importante: Os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C estão disponíveis de forma contínua e gratuita em todas as Unidades de Atenção Básica e no Cedic. Os exames são sigilosos e o resultado é obtido em aproximadamente 20 minutos.
No dia 26 de novembro, será realizada uma capacitação com a médica infectopediatra Daniela Vinhas Bertolini, do CRT DST/Aids-SP. O evento ocorrerá no salão nobre da Fumep e é voltado a profissionais da rede municipal de saúde e maternidades. O tema abordado será "Prevenção e Diagnóstico do HIV e Transmissão Vertical das ISTs". A inscrição é gratuita e exige registro prévio.
Confira a programação
- 25 de novembro (Terça-feira): A atividade será realizada no Centro Cívico, com horário das 8h às 15h. Inclui ação educativa, testagem rápida para HIV e sífilis, oferta de autotestes e distribuição de insumos de prevenção.
- 26 de novembro (Quarta-feira): No salão nobre da Fumep, das 13h às 16h30, haverá Capacitação para profissionais de saúde e maternidades, sendo necessária inscrição prévia.
- 28 de novembro (Sexta-feira): Será realizada uma Ação noturna no Largo dos Pescadores (Rua do Porto), estendendo-se das 19h às 24h. Esta atividade incluirá testagem rápida, autotestes, oferta das profilaxias PEP e PrEP, além da distribuição de insumos de prevenção.
- 29 de novembro (Sábado): O Parque Histórico Quilombo Corumbataí receberá a ação das 9h às 16h. O público terá acesso à ação educativa, testagem rápida, autotestes e distribuição de insumos de prevenção.