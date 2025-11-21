Piracicaba registrou 939 casos de HIV/Aids entre 2015 e 2024, conforme dados da Vigilância Epidemiológica. A maioria dos diagnósticos envolve o sexo masculino, concentrando-se nas faixas etárias de adultos (40 a 59 anos) e adultos jovens (25 a 39 anos).

VEJA MAIS:



Para fortalecer as estratégias de prevenção e ampliar o diagnóstico em fase inicial, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, promove a intensificação de atividades entre 24 de novembro e 1º de dezembro. A iniciativa engloba as campanhas Dezembro Vermelho e Fique Sabendo 2025, com foco na importância da testagem e no combate à discriminação associada ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).