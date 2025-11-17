A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, por meio do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, promove uma série de atividades de 25 a 29 de novembro. O objetivo é intensificar a mobilização do Dezembro Vermelho, período mundial de conscientização e combate ao HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco na prevenção e no diagnóstico precoce.
A iniciativa se insere na Campanha Fique Sabendo 2025, coordenada pelo Centro de Referência e Treinamento em IST/AIDS (CRT-SP) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e executada em parceria com municípios paulistas. A Campanha visa incentivar a testagem, fortalecer as estratégias preventivas e combater o estigma e a discriminação associados.
Programação e Serviços Oferecidos
Segundo Karina Corrêa Contiero, coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, a agenda municipal inclui atividades educativas, realização de testagem rápida, distribuição de autotestes e insumos de prevenção (preservativos e gel lubrificante). Serão fornecidas orientações sobre Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). A comunicação sobre prevenção e combate ao estigma também será veiculada em rádios e mídias sociais.
As ações são resultado de uma parceria entre o Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas), a Organização da Sociedade Civil Caphiv, o Consultório na Rua e a Atenção Básica, além de outros parceiros da rede municipal.
"É relevante destacar que, independente da campanha, os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C estão disponíveis gratuitamente na rotina de todas as Unidades de Atenção Básica e no Cedic. Os exames são confiáveis, sigilosos e têm resultado em cerca de 20 minutos," informa a coordenadora Karina Contiero.
A Vigilância Epidemiológica municipal registrou 939 notificações de HIV/AIDS em Piracicaba no período entre 2015 e 2024. Este número sublinha a relevância do diagnóstico antecipado e da ampliação das estratégias de prevenção na cidade.
Capacitação de Profissionais
Um ponto central na programação é a capacitação para profissionais de saúde. A médica infectopediatra Daniela Vinhas Bertolini, coordenadora da Pediatria do CRT-SP, ministrará a palestra "Prevenção e Diagnóstico do HIV e Transmissão Vertical das ISTs" em 26 de novembro, no salão nobre da Fumep. A participação é direcionada a médicos, enfermeiros e farmacêuticos da rede municipal e maternidades, mediante inscrição antecipada no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXGdImjr9CFzMs0VXtRUiuNXu0uyqz6iKB3XF-Lzia7Wyg5Q/viewform?pli=1
Locais e datas
Confira o cronograma de atividades abertas à população:
- 25/11 (terça-feira): Centro Cívico – 8h às 15h
Ação educativa com testagem rápida para HIV e sífilis, autotestes e distribuição de insumos de prevenção.
- 28/11 (sexta-feira): Largo dos Pescadores (Rua do Porto) – 19h às 24h
Ação educativa noturna com testagem rápida, autotestes, oferta de PEP e PrEP e distribuição de insumos de prevenção.
- 29/11 (sábado): Parque Histórico Quilombo Corumbataí (Rua Adelmo Cavagione, em frente ao Supermercado Pague Menos de Santa Teresinha) - 9h às 16h
Ação educativa com testagem rápida, autotestes e insumos de prevenção.