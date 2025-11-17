A iniciativa se insere na Campanha Fique Sabendo 2025, coordenada pelo Centro de Referência e Treinamento em IST/AIDS (CRT-SP) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e executada em parceria com municípios paulistas. A Campanha visa incentivar a testagem, fortalecer as estratégias preventivas e combater o estigma e a discriminação associados.

A Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba, por meio do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, promove uma série de atividades de 25 a 29 de novembro. O objetivo é intensificar a mobilização do Dezembro Vermelho, período mundial de conscientização e combate ao HIV/AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco na prevenção e no diagnóstico precoce.

Segundo Karina Corrêa Contiero, coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais, a agenda municipal inclui atividades educativas, realização de testagem rápida, distribuição de autotestes e insumos de prevenção (preservativos e gel lubrificante). Serão fornecidas orientações sobre Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). A comunicação sobre prevenção e combate ao estigma também será veiculada em rádios e mídias sociais.

As ações são resultado de uma parceria entre o Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas), a Organização da Sociedade Civil Caphiv, o Consultório na Rua e a Atenção Básica, além de outros parceiros da rede municipal.

"É relevante destacar que, independente da campanha, os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C estão disponíveis gratuitamente na rotina de todas as Unidades de Atenção Básica e no Cedic. Os exames são confiáveis, sigilosos e têm resultado em cerca de 20 minutos," informa a coordenadora Karina Contiero.