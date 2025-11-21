O episódio que movimentou as redes ocorreu em 4 de novembro, quando o executivo tailandês Nawat Itsaragrisil ofendeu Bosch durante uma transmissão ao vivo. Ele reclamou que a candidata não estaria divulgando conteúdos sobre a Tailândia, chamando-a de “estúpida” diante das câmeras. Constrangida, a mexicana deixou o local ao lado da Miss Iraque enquanto seguranças eram acionados.

A coroação de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, nesta sexta-feira (21), em Bangkok, acabou ofuscada por uma polêmica que tomou proporções internacionais antes mesmo da final. A mexicana de 25 anos venceu após semanas marcadas por críticas ao comportamento de um dos responsáveis pela organização do concurso. A brasileira Maria Gabriela Lacerda chegou ao Top 30.

A gravação provocou reação imediata entre outras participantes, que se levantaram em solidariedade. A manifestação, porém, foi interrompida por uma ordem direta de Nawat para que “quem quisesse continuar” se sentasse. O vídeo viralizou e gerou fortes críticas à postura do organizador.

Após o incidente, Bosch afirmou que o episódio representou um desrespeito não apenas a ela, mas à plataforma que o Miss Universo simboliza. “Somos mulheres empoderadas, e este espaço existe para que nossa voz seja ouvida”, declarou à imprensa. A repercussão chegou até a presidente do México, Claudia Sheinbaum, que elogiou a postura firme da candidata diante da agressão. “As mulheres se tornam ainda mais fortes quando levantam suas vozes”, disse.

Diante da crise, a própria Organização Miss Universo condenou publicamente o comportamento de Nawat. O presidente do concurso, Raúl Rocha, afirmou que não toleraria violações aos princípios de respeito e dignidade às candidatas. Ele também anunciou que o papel do executivo no evento seria reduzido.