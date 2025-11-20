A Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi criada pelo governo federal para unificar a identificação dos brasileiros, adotando o CPF como número único e válido em todas as unidades da federação.

O processo de substituição da Carteira de Identidade pelo novo modelo nacional já está em andamento em todo o país.

A mudança atende a uma política de padronização que pretende ampliar a segurança do sistema de identificação, dificultar fraudes e permitir que diferentes órgãos públicos tenham acesso integrado às informações do cidadão.

Outra novidade é que o documento poderá ser utilizado em deslocamentos para países que mantêm acordos de viagem com o Brasil, graças aos novos elementos de leitura internacional.

RG antigo ainda vale?

Segundo o decreto federal 10.977/2022, o documento tradicional — o atual RG — continua podendo ser utilizado até 2032. Após esse prazo, apenas a CIN, a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte serão reconhecidos oficialmente como formas de identificação no território nacional, tanto em instituições públicas quanto privadas.

Principais mudanças no novo documento