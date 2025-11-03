A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo prendeu três policiais civis e um guarda civil municipal suspeitos de envolvimento em irregularidades relacionadas a registros de roubos de cargas na região de Piracicaba. As detenções ocorreram após a conclusão de um inquérito que investigou denúncias de manipulação e falsificação de informações em boletins de ocorrência.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a investigação reuniu elementos considerados suficientes para solicitar à Justiça a prisão preventiva dos servidores. A solicitação foi atendida, e os policiais foram encaminhados ao presídio da Polícia Civil, onde permanecem detidos. O guarda municipal também teve a prisão decretada após ser apontado como participante das práticas ilícitas.