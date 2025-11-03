A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo prendeu três policiais civis e um guarda civil municipal suspeitos de envolvimento em irregularidades relacionadas a registros de roubos de cargas na região de Piracicaba. As detenções ocorreram após a conclusão de um inquérito que investigou denúncias de manipulação e falsificação de informações em boletins de ocorrência.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a investigação reuniu elementos considerados suficientes para solicitar à Justiça a prisão preventiva dos servidores. A solicitação foi atendida, e os policiais foram encaminhados ao presídio da Polícia Civil, onde permanecem detidos. O guarda municipal também teve a prisão decretada após ser apontado como participante das práticas ilícitas.
A SSP-SP destacou que a corporação não tolera desvios de conduta e reforçou que mecanismos internos de controle seguem atuando para identificar e coibir crimes cometidos por agentes públicos. Segundo a pasta, a apuração rigorosa demonstra o compromisso da instituição com a transparência e a integridade no serviço prestado à população.
As suspeitas envolvem a elaboração irregular de ocorrências de roubo de cargas — um tipo de crime que causa prejuízos significativos ao setor logístico e preocupa autoridades da região.