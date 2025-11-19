A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba sediou, no último dia 17, o evento de lançamento do programa Muralha Paulista na cidade, com a participação de representantes da Polícia Militar, autoridades, empresários e convidados. No auditório, público atento e interessado em entender sobre a integração das câmeras (privadas e públicas), como funciona a adesão e os benefícios para a segurança em termos gerais.
A abertura foi feita pelo presidente da Acipi, Mauricio Benato, que destacou a oportunidade para as empresas e empresários, assim como para os cidadãos, no sentido de ampliarem as áreas de proteção, com uma participação expressiva e alinhamento entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil.
A apresentação principal foi conduzida pelo Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, comandante do Policiamento do Interior 9 (CPI-9). Ele detalhou resultados obtidos após a integração de outros municípios ao sistema, destacando ocorrências solucionadas, redução de crimes e o impacto do uso de tecnologia de ponta — como câmeras com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e conectividade em tempo real com bases de dados da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e outras instituições.
Foto: O Coronel PM Sabino destacou o auxílio da tecnologia para a elucidação de ocorrências no programa Muralha Paulista.
Participaram do evento o deputado estadual Alex Madureira; o vereador Renan Paes; o secretário municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo; além de representantes de entidades, empresários, diretores da Acipi, profissionais de condomínios e moradores.
A escolha da Acipi como agente mobilizador desta nova fase do programa foi enfatizada pelo CPI-9. O reconhecimento se deve à capacidade de articulação e ao papel que desempenha junto às empresas, às organizações parceiras e à comunidade. A entidade, inclusive, já efetivou sua participação no sistema, em um processo simples e rápido — o mesmo passo a passo disponível para qualquer empresário ou cidadão interessado em ser um colaborador.
O Muralha Paulista vem transformando a segurança pública nas cidades paulistas ao criar um modelo de vigilância inteligente, preventivo e compartilhado. A expansão do programa pretende consolidar um verdadeiro cinturão regional de proteção, interligando municípios e permitindo respostas rápidas e coordenadas.
Com mais colaboradores e o fortalecimento da conectividade, a tendência é que o sistema se torne ainda mais eficiente na prevenção e combate a furtos, roubos, tráfico e receptação de veículos.
Nesta nova fase, a população passa a ter papel direto na segurança: moradores e comerciantes podem cadastrar suas câmeras particulares — residenciais, condominiais ou comerciais — desde que voltadas para a via pública. A integração é voluntária e pode ser feita pelo portal da Segurança Pública, utilizando login gov.br.
As adesões ao programa Muralha Paulista já estão abertas, e todo o processo está disponível na plataforma oficial: https://www.muralhapaulista.sp.gov.br/