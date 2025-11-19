A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba sediou, no último dia 17, o evento de lançamento do programa Muralha Paulista na cidade, com a participação de representantes da Polícia Militar, autoridades, empresários e convidados. No auditório, público atento e interessado em entender sobre a integração das câmeras (privadas e públicas), como funciona a adesão e os benefícios para a segurança em termos gerais.

A abertura foi feita pelo presidente da Acipi, Mauricio Benato, que destacou a oportunidade para as empresas e empresários, assim como para os cidadãos, no sentido de ampliarem as áreas de proteção, com uma participação expressiva e alinhamento entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil.

A apresentação principal foi conduzida pelo Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, comandante do Policiamento do Interior 9 (CPI-9). Ele detalhou resultados obtidos após a integração de outros municípios ao sistema, destacando ocorrências solucionadas, redução de crimes e o impacto do uso de tecnologia de ponta — como câmeras com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) e conectividade em tempo real com bases de dados da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e outras instituições.