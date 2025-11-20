O jovem João Ricardo Siloni Risseto, de 16 anos, morreu após passar dez dias internado em estado grave no Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba. Ele foi vítima de um disparo acidental de espingarda de pressão enquanto jogava videogame com amigos.

O acidente aconteceu dentro de uma residência, quando um dos adolescentes manuseava a arma. Segundo a polícia, o disparo ocorreu no momento em que o garoto deixou a espingarda cair, fazendo com que seu dedo pressionasse o gatilho. O tiro atingiu João Ricardo na nuca.