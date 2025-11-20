20 de novembro de 2025
FAMÍLIA EM CHOQUE

Morre adolescente atingido por tiro acidental jogando videogame

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O jovem João Ricardo Russetto morreu após dez dias no hospital, vítima de tiro acidental.
  O jovem João Ricardo Siloni Risseto, de 16 anos, morreu após passar dez dias internado em estado grave no Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, a 28 km de Piracicaba. Ele foi vítima de um disparo acidental de espingarda de pressão enquanto jogava videogame com amigos.

O acidente aconteceu dentro de uma residência, quando um dos adolescentes manuseava a arma. Segundo a polícia, o disparo ocorreu no momento em que o garoto deixou a espingarda cair, fazendo com que seu dedo pressionasse o gatilho. O tiro atingiu João Ricardo na nuca.

O adolescente foi socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Edison Mano e, depois, transferido ao Hospital Santa Bárbara, onde permaneceu na UTI lutando pela vida. A morte foi confirmada na noite de 20 de novembro de 2025.

A Polícia Civil abriu inquérito para esclarecer a dinâmica do disparo e investigar a origem da arma. A espingarda de pressão e as munições encontradas na casa foram apreendidas e passarão por perícia. O caso segue sob investigação.

