Uma ação da Força Tática do 10º BPM/I terminou com a apreensão de um adolescente e a prisão de um homem armado no fim da tarde de segunda-feira (17), no bairro Chapadão, em Piracicaba.

Os policiais patrulhavam a rua das Gralhas quando viram o menor, já conhecido por envolvimento com o tráfico. Assim que percebeu a viatura, ele tentou correr e jogou porções de cocaína no chão. A fuga terminou na porta de uma casa, onde o adolescente foi abordado.