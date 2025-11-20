Uma ação da Força Tática do 10º BPM/I terminou com a apreensão de um adolescente e a prisão de um homem armado no fim da tarde de segunda-feira (17), no bairro Chapadão, em Piracicaba.
Os policiais patrulhavam a rua das Gralhas quando viram o menor, já conhecido por envolvimento com o tráfico. Assim que percebeu a viatura, ele tentou correr e jogou porções de cocaína no chão. A fuga terminou na porta de uma casa, onde o adolescente foi abordado.
Enquanto a equipe fazia a revista, um homem adulto saiu do imóvel e também foi detido. O menor assumiu que estava vendendo drogas e o homem confessou ser o “gerente” do ponto, indicando que havia escondido três tijolos de maconha dentro da casa.
Na busca, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada, carregado com seis munições, além dos tijolos de maconha. Os dois foram levados para o Plantão Policial e acabaram recolhidos à disposição da Justiça.
Foram apreendidos, um revólver calibre .38 com numeração suprimida•, 6 munições intactas, 3 tijolos de maconha (2,884 kg) e 56 porções de cocaína (0,014 kg).