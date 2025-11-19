A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação “Rede Quebrada”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas nos bairros Vila Vitória, Jardim São Jorge e Novo Horizonte, em Piracicaba.
A ação foi coordenada pela Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA) de Piracicaba e é resultado de um período de investigação que identificou endereços e suspeitos vinculados ao esquema. Com base nas evidências reunidas, o delegado Dr. José Donizeti de Melo solicitou ao Poder Judiciário a expedição de mandados de busca e apreensão.
A operação foi comandada na manhã de hoje pelo delegado Dr. André de França Oliveira e contou com cerca de 40 agentes, entre policiais civis e integrantes da Guarda Civil Municipal de Capivari, além do apoio de cães farejadores. As equipes cumpriram os mandados nos endereços apontados durante a investigação.
Durante as diligências, três homens foram presos — dois de 31 anos e um de 20 — pelos crimes previstos na Lei de Drogas, Estatuto do Desarmamento e pelo crime de receptação. As prisões estão relacionadas aos seguintes boletins de ocorrência: QY9376-1/2025: Fabricação de drogas (Art. 34 da Lei 11.343/06); QY7912-1/2025: Posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16 da Lei 10.826/03); receptação (Art. 180 do CP); porte de drogas para consumo (Art. 28 da Lei 11.343/06). Também referentes aos registros, QY7786-1/2025: Tráfico de drogas (Art. 33), associação para o tráfico (Art. 35) e fabricação de drogas (Art. 34 da Lei 11.343/06); posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Art. 12 da Lei 10.826/03).
Nas buscas, os agentes apreenderam:
uma pistola calibre 9 mm; 52 munições;
uma máscara comumente usada em assaltos;
diversas porções de drogas; dinheiro em espécie; vários aparelhos celulares, incluindo um com queixa de furto; uma balança de precisão. Também foram encontradas, cerca de 6 mil embalagens para acondicionamento de entorpecentes; equipamentos eletrônicos diversos; um drone de última geração.
A Polícia Civil de Piracicaba reforça que a operação integra ações contínuas de combate ao tráfico de drogas, enfrentamento ao crime organizado e proteção da população.