Entre 2015 e 2024, Piracicaba registrou 939 casos de HIV/Aids, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. A maioria é de pessoas do sexo masculino, com predominância entre adultos (40 a 59 anos) e adultos jovens (25 a 39 anos).
Para ampliar o diagnóstico precoce e fortalecer as estratégias de prevenção, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, intensifica, entre 24 de novembro e 1º de dezembro, as ações do Dezembro Vermelho e da Campanha Fique Sabendo 2025. As iniciativas reforçam a importância da prevenção, da testagem e do combate ao estigma relacionado ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
Saiba Mais:
A primeira ação será realizada no dia 25/11 (terça-feira), das 8h às 15h, no Centro Cívico. A campanha quer levar os testes e informações para públicos que podem não ter contato frequente com unidades de saúde, por isso as ações serão realizadas em locais como o Largo dos Pescadores no período noturno e o Parque Histórico Quilombo Corumbataí.
A Campanha Fique Sabendo é realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, coordenada pelo Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids (CRT-SP), em parceria com os municípios paulistas, com foco em ampliar o acesso à testagem e incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno.
Segundo Karina Corrêa Contiero, coordenadora do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, a programação de Piracicaba inclui atividades educativas, testagem rápida, oferta de autotestes, distribuição de insumos de prevenção (preservativos e gel lubrificante) e orientações sobre PEP (profilaxia pós-exposição) e PrEP (profilaxia pré-exposição). A estratégia também envolve ações de comunicação para reforçar mensagens de prevenção e enfrentamento ao estigma.
As atividades contam com a participação do Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas), da Organização da Sociedade Civil Caphiv, do Consultório na Rua, da Atenção Básica e demais parceiros da rede municipal, reafirmando o compromisso de Piracicaba em avançar para a eliminação do HIV como problema de saúde pública.
“É importante destacar que, independentemente da campanha, os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C estão disponíveis gratuitamente na rotina de todas as Unidades de Atenção Básica e no Cedic. Os exames são confiáveis, sigilosos e ficam prontos em cerca de 20 minutos”, reforça Karina.
CAPACITAÇÃO – Um dos destaques da programação é a palestra com a médica infectopediatra e coordenadora da Pediatria do CRT DST/Aids-SP, Daniela Vinhas Bertolini, sobre “Prevenção e Diagnóstico do HIV e Transmissão Vertical das ISTs”. O encontro será no dia 26/11, no salão nobre da Fumep.
Programação – Campanha Fique Sabendo 2025
25/11 (terça-feira)
Centro Cívico – 8h às 15h
Ação educativa com testagem rápida para HIV e sífilis, autotestes e distribuição de insumos de prevenção
26/11 (quarta-feira)
Fumep – 13h às 16h30 (somente para profissionais inscritos)
Capacitação para médicos, enfermeiros e farmacêuticos sobre “Prevenção e Diagnóstico do HIV e Transmissão Vertical das ISTs”, com a infectopediatra do CRT-SP, Daniela Vinhas Bertolini
28/11 (sexta-feira)
Largo dos Pescadores (Rua do Porto) – 19h às 24h
Ação educativa noturna com testagem rápida, autotestes, oferta de PEP e PrEP e distribuição de insumos de prevenção
29/11 (sábado)
Parque Histórico Quilombo Corumbataí (Rua Adelmo Cavagione, em frente ao Supermercado Pague Menos de Santa Teresinha) – 9h às 16h
Ação educativa com testagem rápida, autotestes e distribuição de insumos de prevenção