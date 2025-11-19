Para ampliar o diagnóstico precoce e fortalecer as estratégias de prevenção, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, intensifica, entre 24 de novembro e 1º de dezembro, as ações do Dezembro Vermelho e da Campanha Fique Sabendo 2025. As iniciativas reforçam a importância da prevenção, da testagem e do combate ao estigma relacionado ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Entre 2015 e 2024, Piracicaba registrou 939 casos de HIV/Aids, segundo dados da Vigilância Epidemiológica. A maioria é de pessoas do sexo masculino, com predominância entre adultos (40 a 59 anos) e adultos jovens (25 a 39 anos).

A primeira ação será realizada no dia 25/11 (terça-feira), das 8h às 15h, no Centro Cívico. A campanha quer levar os testes e informações para públicos que podem não ter contato frequente com unidades de saúde, por isso as ações serão realizadas em locais como o Largo dos Pescadores no período noturno e o Parque Histórico Quilombo Corumbataí.

A Campanha Fique Sabendo é realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, coordenada pelo Centro de Referência e Treinamento em IST/Aids (CRT-SP), em parceria com os municípios paulistas, com foco em ampliar o acesso à testagem e incentivar o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno.

Segundo Karina Corrêa Contiero, coordenadora do Programa Municipal de IST/Aids e Hepatites Virais, a programação de Piracicaba inclui atividades educativas, testagem rápida, oferta de autotestes, distribuição de insumos de prevenção (preservativos e gel lubrificante) e orientações sobre PEP (profilaxia pós-exposição) e PrEP (profilaxia pré-exposição). A estratégia também envolve ações de comunicação para reforçar mensagens de prevenção e enfrentamento ao estigma.