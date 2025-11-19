O uso da pele de tilápia como curativo biológico — técnica que redefine o tratamento de queimaduras no Brasil — está mais perto de chegar ao mercado. Após quase uma década de pesquisas, a Universidade Federal do Ceará (UFC) firmou um acordo de licenciamento com o consórcio Biotec’s, responsável por transformar o material inovador em um produto industrializado e disponível para hospitais e clínicas.

A pergunta que move essa tecnologia é simples: para que serve o curativo feito com pele de tilápia? A resposta reúne ciência, sustentabilidade e impacto social. Rica em colágeno tipo I, a pele do peixe funciona como substituto temporário da pele humana, ajudando a acelerar a regeneração do tecido, diminuir perdas de água na área afetada e reduzir significativamente a dor — vantagens que já foram observadas em centenas de aplicações experimentais desde 2015.