A aprovação do projeto de lei 281/2025 pela Câmara de Piracicaba, nesta segunda-feira (17), redefiniu as regras para quem realiza ações solidárias de distribuição de comida na cidade. O texto, aprovado por 11 votos a 6, estabelece que tanto voluntários quanto organizações deverão cumprir uma série de requisitos para continuar levando alimentos a pessoas vulneráveis. O descumprimento pode gerar multa de R$ 3 mil na primeira infração. O projeto agora segue para sanção do prefeito Helinho Zanatta.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Apesar das críticas feitas por entidades como a OAB e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Consea), a Prefeitura defende que o objetivo é garantir higiene, segurança e organização das ações assistenciais. Com a lei prestes a ser sancionada, quem doa agora precisa entender como se adaptar à nova realidade.

Como continuar ajudando