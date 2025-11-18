A manhã desta terça-feira quase terminou em tragédia na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Piracicaba, quando um motociclista de 31 anos viveu momentos de puro desespero, após o pneu de sua moto explodir em plena movimentação da via.
O estrondo repentino fez o condutor perder completamente o controle e ser arremessado ao asfalto. Sem qualquer tempo de reação, o motociclista deslizou pela pista enquanto veículos se aproximavam em alta velocidade. Motoristas que vinham atrás precisaram frear bruscamente para evitar o pior. Foi por centímetros que ele não acabou atropelado.
Com o corpo tomado por escoriações e ainda em choque, o motociclista recebeu atendimento imediato das equipes da concessionária Colinas, da via Appia, que chegaram rapidamente ao local.
Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado à UPA Vila Rezende para avaliação mais detalhada. Apesar do susto, a vítima estava consciente — um alívio diante do risco extremo que correu.
A rodovia teve o fluxo parcialmente afetado durante o atendimento.