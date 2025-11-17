De acordo com as informações, o criminoso invadiu uma residência, armado com uma faca, e estuprou a moradora do imóvel. Em pleno dia. Dentro da casa dela.

O ataque brutal de um "homem monstro" que colocou o bairro Monte Líbano, em Piracicaba, em revolta e choque na tarde deste sábado (15), terminou com um "monstro" preso em flagrante e atrás das grades.

O terror não parou aí. Ao fugir, o agressor ainda tentou agarrar uma adolescente na rua, tapando a boca da jovem para arrastá-la — um segundo ataque que só não se consumou porque populares perceberam a movimentação e a vítima conseguiu se desvencilhar.

Assim que o chamado chegou, equipes da Polícia Militar partiram para uma busca imediata no bairro. A caçada durou poucos minutos: o indivíduo foi localizado ainda com a faca usada nas ameaças. Os policiais deram voz de prisão e o conduziram direto para a Delegacia de Defesa da Mulher.

O homem foi autuado em flagrante por estupro e permanece à disposição da Justiça, recolhido na cadeia de Piracicaba. Moradores da região relataram um misto de medo, raiva e indignação com a violência que abalou o bairro.