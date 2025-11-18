A norma foi referendada por importantes nomes do governo, incluindo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

O cenário da comunicação oficial no Brasil passou por uma mudança significativa nesta segunda-feira (17) com a sanção presidencial de uma nova lei. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promulgou a legislação que veta o uso da chamada "linguagem neutra" em todos os documentos e comunicações de órgãos e entidades das esferas federal, estadual e municipal da administração pública.

A proibição de termos como "todes", "elu/delu" e "ile/dile" não é o único foco da nova legislação. A iniciativa faz parte da recém-instituída Política Nacional de Linguagem Simples, cujo propósito primordial é otimizar a interação entre o Estado e o cidadão.

O objetivo principal é garantir que a população consiga acessar, compreender e utilizar as informações oficiais de forma autônoma, dispensando intermediários. A medida também carrega uma meta de eficiência administrativa: espera-se uma redução nos custos operacionais, minimizando o retrabalho e o tempo gasto com atividades de atendimento e esclarecimento.

Diretrizes para a Comunicação Pública

A nova diretriz estabelece regras claras para a formulação de conteúdo pelos órgãos públicos. As equipes deverão priorizar: