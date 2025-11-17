A busca por alternativas econômicas ao transporte tradicional tem ampliado o interesse por scooters elétricas compactas. Entre as opções que mais chamam atenção está o modelo Bikelete 48V 350W – Pop, que combina preço promocional de R$ 3.499,90, autonomia para trajetos curtos e funcionamento dentro das regras que isentam CNH, emplacamento e licenciamento em situações específicas.

Uso urbano e estrutura básica

Voltada a deslocamentos diários de pequena distância — como ir ao trabalho, escola ou fazer compras rápidas — a scooter traz motor sem escovas de 350 W, limitador de 25 km/h e conjunto de 42 kg. Apesar do peso moderado, o modelo suporta usuários de até 120 kg, favorecendo quem precisa de um veículo leve e simples para circular por ruas internas e avenidas de baixo fluxo.