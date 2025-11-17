A busca por alternativas econômicas ao transporte tradicional tem ampliado o interesse por scooters elétricas compactas. Entre as opções que mais chamam atenção está o modelo Bikelete 48V 350W – Pop, que combina preço promocional de R$ 3.499,90, autonomia para trajetos curtos e funcionamento dentro das regras que isentam CNH, emplacamento e licenciamento em situações específicas.
VEJA MAIS:
- Ciclomotores: saiba as mudanças no uso em 2026
- Justiça barra pintura obrigatória no fim do aluguel; Entenda
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Uso urbano e estrutura básica
Voltada a deslocamentos diários de pequena distância — como ir ao trabalho, escola ou fazer compras rápidas — a scooter traz motor sem escovas de 350 W, limitador de 25 km/h e conjunto de 42 kg. Apesar do peso moderado, o modelo suporta usuários de até 120 kg, favorecendo quem precisa de um veículo leve e simples para circular por ruas internas e avenidas de baixo fluxo.
O pacote inclui painel digital, três modos de velocidade, iluminação em LED, buzina eletrônica, retrovisores, cesto frontal e bateria removível de 48 V e 12 Ah, o que facilita a recarga fora do veículo — especialmente útil para quem mora em prédios.
Autonomia e recarga
A marca informa autonomia declarada de até 25 km por carga, adequada a trajetos inferiores a 10 ou 15 km por dia. A recarga pode ser feita diretamente em tomadas residenciais, usando o carregador que acompanha o produto.
Regras e enquadramento legal
A Resolução 996/2023 do Contran determina que equipamentos de mobilidade individual e bicicletas elétricas dentro de limites técnicos — como os 350 W de potência e a velocidade máxima de 25 km/h — não exigem CNH, emplacamento nem registro. Departamentos estaduais de trânsito têm reforçado a importância de conferir o enquadramento do veículo conforme declarado pelo fabricante.
Já modelos com desempenho superior, classificados como ciclomotores, devem ser registrados e exigem ACC ou CNH categoria A.
Condução, segurança e limitações
A Bikelete Pop é equipada com freios a tambor nas duas rodas, suspensão dianteira e traseira por molas e amortecedores e pneus 14” x 2.5. O conjunto é suficiente para vias pavimentadas em bom estado, mas pede cautela em terrenos irregulares, subidas acentuadas ou com cargas maiores.
Por ser categorizada como veículo elétrico leve, a utilização pode variar conforme regras municipais — especialmente no uso de ciclovias e áreas compartilhadas. Usuários também devem observar equipamentos obrigatórios previstos em norma federal, como sinalização adequada e cuidados básicos de segurança.
Preço competitivo amplia interesse
Com valor abaixo de R$ 4 mil, a scooter se posiciona entre as opções elétricas mais acessíveis do mercado. A combinação de baixo custo de operação, manutenção simples e ausência de gastos com combustível reforça o apelo entre consumidores que buscam mobilidade sustentável e barata.