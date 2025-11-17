17 de novembro de 2025
TRAGÉDIA NA PISTA

Colisão brutal mata um e fere cinco na rodovia dos Bandeirantes

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Artesp
Uma passageira morreu e uma criança está entre os feridos.
 Uma colisão entre três carros deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas na tarde deste domingo (16), na Rodovia dos Bandeirantes, em Limeira,na Região Metropolitana de Piracicaba.

 O acidente aconteceu por volta das 16h57, no quilômetro 149, sentido interior.

Segundo a concessionária AutoBan, responsável pela rodovia, a batida foi frontal e seguida de uma colisão lateral. A faixa 2 e o acostamento ficaram interditados até as 18h20, e houve cerca de dois quilômetros de congestionamento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um carro prata que seguia no sentido capital atravessou o canteiro central e colidiu de frente com dois veículos, um branco e outro preto. No carro prata estavam duas mulheres: a motorista ficou gravemente ferida e foi levada para a Santa Casa de Limeira. A passageira morreu no local.

Entre as vítimas também estavam uma criança de 2 anos e a mãe, que estavam em um dos carros atingidos. Elas ficaram feridas. As outras vítimas foram levadas para o hospital da Unimed de Limeira.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária atenderam a ocorrência.

