Uma colisão entre três carros deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas na tarde deste domingo (16), na Rodovia dos Bandeirantes, em Limeira,na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo a concessionária AutoBan, responsável pela rodovia, a batida foi frontal e seguida de uma colisão lateral. A faixa 2 e o acostamento ficaram interditados até as 18h20, e houve cerca de dois quilômetros de congestionamento.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um carro prata que seguia no sentido capital atravessou o canteiro central e colidiu de frente com dois veículos, um branco e outro preto. No carro prata estavam duas mulheres: a motorista ficou gravemente ferida e foi levada para a Santa Casa de Limeira. A passageira morreu no local.

Entre as vítimas também estavam uma criança de 2 anos e a mãe, que estavam em um dos carros atingidos. Elas ficaram feridas. As outras vítimas foram levadas para o hospital da Unimed de Limeira.