16 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CRUELDADE

Homem entra em casa, estupra mulher e ataca jovem em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
Após o ataque do indivíduo, a Polícia Militar apreendeu a arma e efetuou a prisão.
Após o ataque do indivíduo, a Polícia Militar apreendeu a arma e efetuou a prisão.

  Um homem armado com faca e descontrolado invadiu uma residência no Jardim Monte Líbano e estuprou uma mulher na tarde deste sábado (15). Na fuga do local, ele ainda agarrou e tapou a boca de uma adolescente na rua.

VEJA MAIS

De acordo com as informações, a mulher estava em sua residência quando o indivíduo invadiu, a surpreendeu, ameaçou e cometeu o estupro. Ao deixar o local, o homem ainda agarrou uma adolescente e tapou sua boca, empreendendo fuga em seguida. Mas ele não contava com o rápido acionamento da polícia. O indivíduo foi localizado na própria residência, não esboçou reação e foi levado ao Plantão Policial, onde a equipe constatou que ele era condenado e estava no semiaberto, com pena a cumprir até 2031.

As vítimas também compareceram à delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários