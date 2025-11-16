Um homem armado com faca e descontrolado invadiu uma residência no Jardim Monte Líbano e estuprou uma mulher na tarde deste sábado (15). Na fuga do local, ele ainda agarrou e tapou a boca de uma adolescente na rua.

De acordo com as informações, a mulher estava em sua residência quando o indivíduo invadiu, a surpreendeu, ameaçou e cometeu o estupro. Ao deixar o local, o homem ainda agarrou uma adolescente e tapou sua boca, empreendendo fuga em seguida. Mas ele não contava com o rápido acionamento da polícia. O indivíduo foi localizado na própria residência, não esboçou reação e foi levado ao Plantão Policial, onde a equipe constatou que ele era condenado e estava no semiaberto, com pena a cumprir até 2031.