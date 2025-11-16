Quando a equipe Delta do 10º BPM/I chegou perto do número 108, o suspeito já estava correndo a toda velocidade, carregando um monte de objetos nas mãos. Ao ver a viatura, ele jogou tudo no chão e tentou fugir, mas os PMs foram mais rápidos. Após um acompanhamento curto pelas ruas do bairro, o rapaz foi alcançado e dominado ao virar a esquina.

A tarde de sábado (16) foi quente e agitada no bairro Piazza Itália, em Piracicaba. Por volta das 14h15, moradores acionaram a Polícia Militar para denunciar um homem em atitude suspeita na rua Flávio Iacovantuoni — e o que veio depois parecia cena de filme.

Na abordagem, ele confessou na hora: tinha acabado de furtar uma casa na mesma rua, pulando obstáculos e arrombando portas para entrar. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas os policiais notaram algo estranho: o homem estava todo machucado, com cortes na cabeça e no corpo.

Questionado, ele contou que, ao sair da residência, foi surpreendido por populares que já haviam percebido o furto e partiram pra cima dele antes da chegada da PM. Mesmo ferido, ele continuou a fuga até ser pego pelos policiais.

A vítima reconheceu todos os objetos recuperados como de sua propriedade, e uma testemunha confirmou que ele era o autor do crime. O suspeito foi algemado, levado para atendimento médico na UPA do Vila Cristina e, após ser medicado e liberado, conduzido ao Plantão Policial.