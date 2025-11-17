Uma nova abordagem no tratamento da presbiopia – a popular "vista cansada" – emergiu com o lançamento de um colírio nos Estados Unidos. O medicamento, desenvolvido para auxiliar pessoas a partir dos 40 anos que enfrentam dificuldade em focar objetos próximos, como telas de celular e cardápios, é visto como uma alternativa moderna ao uso de óculos de leitura tradicionais.
Mecanismo e Ação do Novo Tratamento
O colírio utiliza a molécula ciclidina para atuar diretamente na correção da visão de perto. Seu mecanismo principal induz a contração da pupila, o que resulta em um aumento na profundidade de campo visual. Este efeito permite que o usuário recupere a nitidez na visão de perto perdida com o avanço da idade.
- A aplicação é recomendada uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã.
- Os efeitos podem ser notados em até 20 minutos após a aplicação.
- O benefício de visão mais nítida é estimado em até dez horas por dia.
O princípio ativo da fórmula não é inédito na medicina ocular, o que contribui para a segurança farmacológica do produto, adaptado agora para tratar especificamente o desafio da presbiopia.
Presbiopia: saiba o que é
A presbiopia é um fenômeno associado ao envelhecimento natural dos olhos, tipicamente manifestando-se por volta dos 40 anos. A causa reside na perda de elasticidade do cristalino, a lente natural interna do olho, que progressivamente se torna menos capaz de ajustar o foco para a visão próxima. A Academia Americana de Oftalmologia estima que cerca de 25% da população global é afetada por essa condição visual.
Embora não esteja ligada a doenças oculares graves, a presbiopia compromete tarefas diárias que exigem visão de perto, historicamente corrigidas com o uso de lentes corretivas.
Apesar de representar um avanço tecnológico na oftalmologia, o uso do colírio exige prescrição e acompanhamento médico. A comercialização, restrita aos Estados Unidos, requer receita para aquisição.
É fundamental a avaliação oftalmológica antes de iniciar o tratamento para confirmar o diagnóstico de presbiopia e excluir outras condições que também afetam a acuidade visual de perto, como catarata ou glaucoma. O oftalmologista é o único profissional apto a definir a elegibilidade do paciente para o medicamento, considerando seu histórico de saúde ocular.
Especialistas alertam que a eficácia em substituir permanentemente os óculos dependerá do perfil individual de cada usuário. Pesquisas sobre os impactos do uso prolongado do colírio continuam em curso. O preço do frasco, com duração aproximada de 25 dias, foi reportado com valor estimado em R$ 420 em 2025.
O colírio à base de ciclidina expande o leque de opções de tratamento, permitindo maior personalização no cuidado da visão de perto para a população madura.