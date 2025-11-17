17 de novembro de 2025
CLIMA NATALINO

Caravana da Coca-Cola passa por Piracicaba nesta terça (18)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O evento é gratuito e recomendado para crianças de todas as idades.
Piracicaba recebe nesta terça-feira (18) a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil. O desfile dos caminhões iluminados começa às 18h e segue até 19h30, com saída da Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 2030, em frente ao Supermercado Coop. A atração conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

O trajeto do desfile inclui pontos conhecidos da cidade, como o Estádio Barão da Serra Negra e o Elevador Turístico do Mirante. O público poderá acompanhar o percurso também pelo site oficial Natal Coca-Cola, que exibe o deslocamento da caravana em tempo real.

Novidades

A edição de 2025 traz uma novidade voltada à inclusão: o evento contará com audiodescrição, disponível pelo mesmo link durante a passagem dos caminhões. O evento é gratuito e recomendado para crianças de todas as idades.

Cinco veículos temáticos compõem a caravana deste ano, representando os cenários Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal. Além do casal Noel, o público poderá conferir projeções, luzes, coreografias ao vivo e a apresentação de uma bailarina.

Trajeto completo da Caravana em Piracicaba

  • Av. Prof. Alberto Vollet Sachs, 2.030 (Supermercado Coop);
  • Av. Piracicamirim;
  • R. Dr. Coriolano Ferraz do Amaral;
  • R. Euclides José Libório;
  • R. Napoleão Laureano;
  • R. Dr. Paulo Pinto;
  • R. do Trabalho;
  • R. Samuel Neves;
  • R. Silva Jardim;
  • R. XV de Novembro;
  • Av. Armando Salles;
  • Av. Rui Barbosa;
  • Av. Manoel Conceição;
  • Av. Osvaldo Cruz;
  • Av. Mário Dedini (término).

