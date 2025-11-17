Piracicaba recebe nesta terça-feira (18) a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola Femsa Brasil. O desfile dos caminhões iluminados começa às 18h e segue até 19h30, com saída da Av. Professor Alberto Vollet Sachs, 2030, em frente ao Supermercado Coop. A atração conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

O trajeto do desfile inclui pontos conhecidos da cidade, como o Estádio Barão da Serra Negra e o Elevador Turístico do Mirante. O público poderá acompanhar o percurso também pelo site oficial Natal Coca-Cola, que exibe o deslocamento da caravana em tempo real.

